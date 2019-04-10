Emniyet Teşkilatı 174. yılında Ata'nın huzurunda

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 174. yıl dönümünde Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya ve beraberindeki heyetle birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti.

Türk Polis Teşkilatı kuruluşunun 174. yılını kutluyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bakan yardımcıları, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, daire başkanları ile emniyet personeli Anıtkabir'i ziyaret etti. Emniyetin tören birliği de Anıtkabir'de hazır bulundu. Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine gelen heyet çelenk bıraktı. Törene katılan polislerle bir süre sohbet eden Bakan Soylu, İnkılap Kulesi'nde bulunan Şeref Defteri'ne şu ifadeleri yazdı:

“Aziz Atatürk; fedakârlık, adanmışlık ve millete hizmet aşkının vücut bulmuş hali olan Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle huzurlarınızda bulunuyoruz. Vatandaşın canını, malını, namusunu, ülkenin huzur ve asayişini temin etmek için yüksek bir duyguyla çalışan Türk polisi, köklü geçmişinden getirdiği birikimi 21. yüzyılın ihtiyaçlarına da başarıyla uyarlamıştır. Özellikle son yıllarda elde ettiği yüksek teknik ve beşeri kabiliyetlerle suç sahasının giderek genişlediği günümüzde dünya standartlarında hizmet üreten bir yapıya kavuşmuştur. Bulunduğumuz coğrafyanın da bir getirisi olarak suç ve suçluyla mücadelesi sadece ülkemiz sınırları içinde değil, uluslararası alanda da tesir gösteren Türk polisi; küresel ölçekte terör, uyuşturucu, kaçakçılık ve göçmen kaçakçılığı gibi suçlarla; ulusal düzeyde de asayiş, trafik güvenliği, siber suçlar, organize suç çeteleriyle mücadele gibi başlıkların tamamında özellikle son yıllarda başarı grafiğini sürekli yukarıya taşımaktadır. Şurası bir gerçektir ki tüm kolluk birimlerimizde olduğu gibi Türk polisi de devletimizin gücü ve kapasitesinin yanısıra suç ve suçluyla mücadelesinde asıl gücünü milletin duasından, vicdanından ve manevi değerlerinden almaktadır. İki asra yaklaşan mazisindeki gururun ve başarının, yıldızındaki ışıltının kaynağı da işte budur. Bu vesileyle Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 174. yıl dönümünü kutluyor, başta zat-ı aliniz olmak üzere, bu teşkilata emeği geçen bütün geçmiş büyüklerimizi, şehit ve gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyor, aziz hatıralarınız önünde saygıyla eğiliyorum.”