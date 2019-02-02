Emniyet ve jandarma ortak parmak izi sistemiyle faili meçhul olayları aydınlatılıyor

Öte taraftan FETÖ, PKK terör örgütlerine ait örgütsel materyallerden elde edilen 15 binden fazla parmak izi de her iki kurumun ortak parmak izi sistemine kaydedildi.

Parmak izi faaliyetlerinin etkin ve verimli şekilde yürütülmesini sağlamak ve zaman kaybını önlemek amacıyla, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatı ile geçen yıl Jandarma Genel Komutanlığı, Otomatik Parmak İzi ve Avuç İzi Teşhis Sistemi (OPTES) ile Emniyet Genel Müdürlüğü, Otomatik Parmak İzi Teşhis Sistemi'nden (APFIS) karşılıklı parmak izi sorgulanmasına dair protokol imzalandı. İki kurumun sistemlerindeki parmak izlerini karşılıklı birbirine açmasıyla birçok faili meçhul olay da çözüme kavuştu. Emniyet ve jandarmanın parmak izi paylaşımı sayesinde, 231 PKK, 61 FETÖ, 62 öldürme, 145 uyuşturucu, bin 685 hırsızlık olayı, 581 diğer olaylar olmak üzere son 3 ayda toplam 2 bin 765 faili meçhul olay aydınlatıldı. Bu olaylarda alınan 7 bin 844 parmak izi ise 3 bin 687 farklı kişi ile irtibatlandırıldı.

15 binden fazla parmak izi sisteme kaydedildi

Özellikle 15 Temmuz Darbe Girişimi'nden sonra çöp ve boş arazilere atılan FETÖ terör örgütüne ait kitaplar ve örgütsel dokümanlar ile PKK/KCK terör örgütüne yapılan operasyonlarda ele geçirilen örgütsel materyaller de kriminal laboratuvarlarda tek tek incelendi. FETÖ ve PKK terör örgütlerine ait 32 bin 727 delilden elde edilen 15 binden fazla parmak izi de emniyet ve jandarmanın ortak parmak izi sistemine kaydedildi.

Önemli terör olayları aydınlatıldı

Van-Hakkari karayolu Gedikbaşı köyü mevkinde yol emniyeti ve kontrol devriyesi görevini yapan time ve o esnada yolda bulunan konvoya 1 Ağustos 2011 tarihinde terör örgütü mensuplarınca el bombası ve ateşli silahlarla saldırılması sonucu bir astsubayı şehit olmuş, eski Başkale Kaymakamı Bilgehan Bayar da yaralanmıştı. Olayda elde edilen faili meçhul kalan parmak izleri, ortak sistemde yeniden sorgulandı. Yapılan sorgulamanın ardından olayı gerçekleştiren terörist tespit edilerek, olay aydınlatıldı.

Geçen yıl Haziran ayında Kahramanmaraş'ta meydana gelen silahlı çatışma olayında alınan 2 adet parmak izinin terör örgütü mensubu Gaffari Yorulmaz'a ait olduğu tespit edildi. Gaffari Yorulmaz'a ait parmak izlerinin Otomatik Parmak İzi ve Avuç İzi Teşhis Sistemi (OPTES) veri tabanında yapılan araştırmada geçmiş yıllarda yaşanan 6 olayla eşleştiği görüldü.

Parmak izi ile 9 faili meçhul terör olayı da çözüldü

Geçen yılın Temmuz ayında Gümüşhane'nin Kürtün ilçesi Üçtaş köyü kırsalında terör örgütü mensuplarıyla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada, terör örgütünün sözde Karadeniz Bölge sorumlusu 'Zeynel' kod adlı Mehmet Yakışır etkisiz hale getirilmişti. Mehmet Yakışır'dan alınan parmak izlerinin OPTES- APFIS veri tabanında bulunan parmak izleriyle karşılaştırılmasıyla, 9 faili meçhul terör olayının sorumlularından olduğu tespit edildi.