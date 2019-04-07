Emniyet ve Jandarma'dan "Göçmen kaçakçılığı ve yasa dışı bahis" uygulaması

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yurt genelinde "Göçmen kaçakçılığı ve yasa dışı bahis" uygulamaları yapıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından Türkiye genelinde eş zamanlı olarak "Göçmen kaçakçılığı ve yasa dışı bahis" uygulamaları yapıldı. Eş zamanlı yapılan uygulamaya, 12 bin 760 ekip ve 49 bin 914 personel katıldı.

Yapılan uygulamalarda, yasa dışı bahis oynatılan 97 iş yeri kapatılırken, bahis oynatan 153 kişi hakkında adli işlem ve 267 kişi hakkında ise idari işlem uygulandı. Göçmen kaçakçılığı uygulamasında ise; bin 506 noktada, 52 organizatör tespit edilirken, bin 879 düzensiz göçmen ve 902 aranan şahıs yakalandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Daire Başkanlığı, Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlıkları koordinesinde; yasa dışı bahis ve göçmen kaçakçılığına yönelik ülke genelinde, 12 bin 760 ekip, 49 bin 914 personelin katılımıyla 6 Nisan 2019 günü 00.00 - 18.00 saatleri arasında "Göçmen kaçakçılığı" ve 14.00 - 18.00 saatleri arasında "Yasa dışı bahis" uygulamaları yapıldı.

Gerçekleştirilen uygulamalarda; yasa dışı bahis oynatılan 97 iş yerine, oynatan 153 kişi hakkında 7258 sayılı Kanun kapsamında adli işlem, 267 kişi hakkında ise yasa dışı bahis oynamaktan idari işlem yapıldı. Uygulamada 36 kişi gözaltına alınırken, 549 aranan şahıs yakalandı. Bin 506 noktada gerçekleştirilen göçmen kaçakçılığı uygulamasında ise 52 organizatör şahıs tespit edilirken, bin 879 düzensiz göçmen, 902 aranan şahıs yakalandı. Bu kapsamda, 2 bin 872 araca idari işlem uygulanırken, 593 araç trafikten men edildi.

Uygulamalar kapsamında; 121 adet bilgisayar, 42 bin 518 Türk Lirası, 27 adet yazıcı, 1 adet el bombası, 7 adet tabanca, 11 adet kuru sıkı tabanca, 17 adet av tüfeği, 120 adet fişek, 107 adet kök kenevir, 241 gram esrar, 8 gram bonzai, 30 adet metamfetamin, 5 bin 950 paket kaçak sigara, 46 litre kaçak içki, 350 adet kamyon-kamyonet-otobüs-minibüs-otomobil, 4 adet tekne-bot, 12 adet cep telefonu, 4 adet sigaramatik, 5 adet oyun makinesi, çok sayıda yasa dışı bahis oyun kuponu ele geçirilirken, 7 yasal iddia bayisi hakkında yasa dışı bahis oynatmaktan adli işlem yapıldı. Yasa dışı bahis uygulamasında mühür fekki yaptığı tespit edilen 4 iş yeri ise tekrar kapatıldı.