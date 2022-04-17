Emniyet ve jandarmadan “Kumar, Tombala ve Oyun Makineleri” uygulaması: 47 gözaltı

Türkiye genelindeki uygulama, 8 bin 763 ekip, 30 bin 361 personelin katılımıyla yapıldı. Kumar, Tombala ve Oyun Makineleri uygulamasında; 21 bin 31 işyeri ve 436 dernek kontrol edildi, 533 aranan şahıs yakalandı, 47 şahıs gözaltına alındı. 146 şahıs hakkında adli, 405 şahıs hakkında idari işlem yapıldı ve para cezası uygulandı. 123 umuma açık işyeri ve derneğe idari işlem yapıldı. Uygulamada, 15 adet tabanca, 1 adet av tüfeği, 251 adet mermi, 1 adet kurusıkı tabanca ile muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'nın yaptığı uygulamada, 7 adet oyun ve kumar makinesi, 7 adet tombala makinesi ile kumar oynatmak amaçlı dövüştürülen 8 adet horoz ve kumar oynanması için kullanılan çok sayıda materyale el konuldu.