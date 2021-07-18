Emniyet ve jandarmadan Türkiye genelinde motosiklet denetimi

163 bin 416 araç ve motosikletin kontrol edildiği uygulamada; 121 çalıntı ve aranma kaydı bulunan araç ve motosiklet yakalandı, bin 863 araç ve motosiklet trafikten men edildi, 9 bin 526 araç ve motosiklete idari işlem uygulandı.

Uygulamada, bin 64 şahsa adli ve idari işlem yapılırken, aranma kaydı bulunan 191 şahıs yakalandı, 21 şahıs gözaltına alındı. Uygulamada ayrıca tabanca, kesici/delici alet ve muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.