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Emniyetten 25 ilde "Tefecilik-2" operasyonu: 98 gözaltı

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığınca 25 ilde gerçekleştirilen "Tefecilik-2" operasyonunda şüpheli 121 şahıstan 98’i yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığınca 25 ilde gerçekleştirilen "Tefecilik-2" operasyonunda şüpheli 121 şahıstan 98'i yakalanarak gözaltına alındı.


Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı koordinesinde 17 Mart tarihinde düzenlenen “Tefecilik” operasyonunun devamı olarak 25 ilde 120 farklı adrese “Tefecilik-2” operasyonu gerçekleştirildi. 121 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyonda 98 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda adreslerde yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet tüfek ve bu silahlara ait çok sayıda fişek ile çok sayıda alacak verecek notlarının bulunduğu ajanda, çek-senet, sahte nüfus cüzdanı, uyuşturucu madde, kredi kartları ve pos cihazı ele geçirilirken, operasyonların devam ettiği belirtildi.

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