Emniyetten alışveriş merkezlerine yılbaşı denetimi

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığınca yaklaşan yılbaşı dolayısıyla halkın can ve mal güvenliğini sağlamak üzere Türkiye genelindeki alışveriş merkezlerinde polis başmüfettişlerince 24-31 Aralık tarihleri arasında “Alışveriş Merkezleri Denetimi” yapılacak. Alışveriş merkezlerinde plaka tanıma sistemi ile kamera sistemlerinin kurulup kurulmadığı, denetlenen yerlerdeki özel güvenlik görevlilerinin sayısal yeterlilikleri, görev yaptıkları alanların doğru belirlenip belirlenmediği, alışveriş merkezine kontrolsüz girişlerin olup olmadığı, araç altı izlemenin yapılıp yapılmadığı, özel güvenlik personelinin üst arama detektörü kullanımı ve-ray cihazlarından geçişler sırasında gerekli hassasiyeti gösterip göstermediklerine yönelik denetleme yapılacak.