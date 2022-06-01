Emniyet'ten AŞTİ BUGSAŞ güvenlik personeline eğitim

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, “Özel Güvenlik Mesleki Geliştirme” eğitim programı c BUGSAŞ Genel Müdürlüğü bünyesindeki AŞTİ'de görevli personele eğitim verdi.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından AŞTİ'de görevli 187 BUGSAŞ güvenlik personeline eğitim verildi. Özel güvenlik personelinin teknik bilgi ve becerilerinin güçlendirilmesi, motivasyonunun artırılması amacıyla düzenlenen eğitim, 24-30 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirildi. BUGSAŞ güvenlik personeline Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Dairesi 1. Sınıf Emniyet Müdürleri Adnan Yeşilay, İbrahim Üney, Gökalp Şener ve Ahmet Sula ile programcı Melek Arslan tarafından 6 gün boyunca özel güvenlik hukuku, şüpheli kişi, paket ve araçlara karşı yaklaşım tarzı, öfke kontrolü ve stres yönetimi, etkili iletişim, güvenlik sistemleri ve cihazları konularında eğitim verildi. Eğitimin son gününe Alkaya ile katılan BUGSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç, AŞTİ'de hem fiziki hem de entelektüel bir değişimin yaşandığına dikkat çekerek, şöyle konuştu:

“2 yılı aşkın zamandır AŞTİ'de ciddi değişim süreci yaşıyoruz. Tadilat çalışmaları devam ediyor. Çatıdaki güneş enerjisi sistemine kadar dönüşümü bu yıl sonuna kadar bitirmeye çalışacağız. Aynı zamanda entelektüel dönüşümle hem kendi personelimize hem esnafa ve hem de taksi şoförlerine yönelik bir dizi eğitim programları sürdürüyoruz. İl Emniyet Müdürlüğünün özel güvenlik hocalarının şahsında Emniyet Genel Müdürlüğümüze, Ankara İl Emniyet Müdürlüğümüze teşekkürlerimizi ve şükranlarımızı sunuyorum. Onlardan öğrenilen bilgilerle personelimizin bunu sahaya yansıtmalarını ve mevzuatın içine Mansur Yavaş belediyeciliği anlayışını da ekleyerek Ankara'mıza, gelen giden yolculara cumhuriyetimizin başkentinde en iyi hizmeti sunmaya devam edeceğine inanıyorum.”