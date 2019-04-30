Emniyet'ten radarla hız denetimi

Dünya Sağlık Örgütünün, 2015 Yol Güvenliği Küresel Durum Raporunda, ortalama hızlarda yüzde 5 oranında azalmanın ölümcül kazalarda yüzde 30'luk bir azalma sağladığı belirtildi.

Türkiye'de, 2018 yılında gerçekleşen ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının yüzde 36'sının hız kuralının ihlal edilmesi nedeniyle meydana geldiği görüldü. Bu kapsamda, hız ihlalinden kaynaklı trafik kazalarını önlemek ve kaza sonucunda meydana gelen can ve mal kayıplarını minimuma indirmek için, 26 Nisan 2019 tarihinde hız ihlali yapan araç sürücülerine yönelik ülke genelinde eş zamanlı “Radarla Hız Denetimleri” gerçekleştirildi.

Yapılan bu denetimlerde, "17 bin 934 araç ve sürücü denetlendi. Tespit edilen 9 bin 223 hız ihlalinin yüzde 70,8'i ihlal yapan araçların durdurulması ve sürücülerinin bilgilendirilmesi suretiyle, yüzde 29,2'sine ise işlem yapıldı, 216 araç trafikten men edildi, 3 sürücü belgesi geçici olarak geri alındı, toplam da 10 bin 295 trafik ihlali tespit edildi" denildi.

Türk Polis Teşkilatı tarafından, vatandaşların güven ve huzur ortamı içinde seyahat edebilmelerine yönelik yapılan çalışmaları ve trafik denetimlerini, Türkiye trafik güvenliğinin sağlanması ile can kayıplarının azaltılması amacına yönelik olarak yasal sınırlar içerisindeki görev, yetki ve sorumluluklara bağlı kalarak bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da tavizsiz bir şekilde sürdürmeye devam edileceği bildirildi.