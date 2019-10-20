İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Emniyetten sonra jandarmada da “güven masası” uygulaması başladı

İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğünden sonra Jandarma Genel Komutanlığında da “güven masası” uygulamasını başlattı.

Uygulamayla jandarma karakol komutanlıklarında vatandaşlar önce güven masalarında karşılanıyor, burada sorunları, talepleri dinledikten sonra ilgili birimlere yönlendiriliyor.


Cumhurbaşkanlığı'nın ikinci 100 Günlük Eylem Planı'nda yer alan polis merkezi amirliklerinde “güven masası” uygulaması İçişleri Bakanlığınca bu yıl hayata geçirilmişti. Uygulama ile polis merkezi amirliklerine gelen vatandaşlar, ilk önce bu masalarda karşılanıyor, talepleri dinleniyor, ilgili birimlere yönlendiriliyordu. 81 ilde emniyet amirliklerinde hayata geçirilen bu uygulamadan vatandaşların memnun kalması üzerine Bakanlık, benzer uygulamayı Jandarma Genel Komutanlığında da başlattı.



75 ildeki jandarma karakol komutanlıklarında başladı


75 ilde jandarma karakol komutanlıklarında güven masası uygulaması hayata geçirilirken, 75 jandarma karakolunda daha kurulması için çalışmalara başlandı. Güven masalarında vatandaşlar, güler yüzle ve güven verici bir şekilde karşılanıyor. Talepleri etkin ve hızlı bir şekilde alınarak, işlemleri süratle tamamlanıyor. Güven masalarında genelde kadın astsubaylar görev yapıyor. Kadın astsubayların olmadığı yerlerde ise erkek personellere de görev veriliyor.



7 gün 24 saat esasına göre hizmet veriliyor


Güven masalarında 7 gün 24 saat esasına göre hizmet veriliyor. Şikayet, talep ve beklentiler dikkatle dinlenerek yapılacak iş ve işlemler karakoldaki ilgili birime/personele yönlendiriliyor. Jandarmanın görev alanına girmeyen diğer kurum ve kuruluşları ilgilendiren iş/işlemlere ilişkin, usulüne uygun yasal mevzuatlar çerçevesinde bilgilendirme yapılarak yol gösteriliyor. Her başvuru 'Güven Masası Kayıt Defteri'ne kayıt edilerek, bilgisayar ortamına aktarılıyor. Güven masasında personelin uyması gereken davranış kurallarının yer aldığı ilkeler vatandaşların görebileceği yerlere asılıyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.