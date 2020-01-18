Emrehan Halıcı: “Acımız büyük fakat onların yan yana gömülecek olmaları acımızı biraz hafifletmiştir”

Rahşan Ecevit ve Bülent Ecevit Bilim, Kültür ve Sanat Vakfı Başkan Yardımcısı Emrehan Halıcı, taziyelerin kabul edildiği vakıf binasında yaptığı açıklamada, “Cumhurbaşkanımız bizi aradı hem taziyelerini ilettiler hem de bu konuda hiçbir sıkıntı olmayacağını kendisinin talimat verdiğini, meclisteki partilerin grup başkan vekillerinin bir araya gelerek kararlılık ortaya koyacaklarını söylediler” ifadelerini kullanırken yarın öğle Kocatepe Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından devlet mezarlığına defnedileceğini söyledi.

“İkisinin en büyük beklentileri bir gün hayata veda ettiklerinde yan yana gömülmekti”

Acılarının çok büyük olduğunu belirten Halıcı, “Bülent Ecevit'i kaybettikten sonra sayın Rahşan Ecevit ile birlikte gömülmeleri konusunda ortak bir niyet vardı. İkisinin en büyük beklentileri bir gün hayata veda ettiklerinde yan yana gömülmekti. Seven herkes tanımasalar bile bu değerli iki insanın birlikte gömülmesi konusunda bir kararlılık ortaya koydu. Parti liderleri Kemal Kılıçdaroğlu, Devlet Bahçeli olsun aradılar ilgilendiler. Cumhurbaşkanımız bizi aradı hem taziyelerini ilettiler hem de bu konuda hiçbir sıkıntı olmayacağını kendisinin talimat verdiğini, meclisteki partilerin grup başkan vekillerinin bir araya gelerek kararlılık ortaya koyacaklarını söylediler. Bizde bundan büyük memnuniyet duyduk. Acımız büyük fakat onların yan yana gömülecek olmaları acımızı biraz hafifletmiştir. Tekrardan Türkiye'nin ve Ecevit severlerin başı sağ olsun diyorum” diye konuştu.

“Öğle namazını Kocatepe Camisi'nde kıldıktan sonra devlet mezarlığına defnedeceğiz”

Cenaze töreni ile ilgili bilgide veren Emrehan Halıcı,“Cenaze törenine Gata'dan başlayacağız. Öğle namazını Kocatepe Camisi'nde kıldıktan sonra devlet mezarlığına defnedeceğiz. Ankara dışından katılacak olanlar var. Dolayısıyla hava koşullarını da düşünerek öğlen namazını seçtik. Gelenlerin rahatlıkla memleketlerine rahatlıkla geri dönebilmesi için bu kararı aldık” ifadelerini kullandı.

“Onların eksiklikleri hissedeceğiz”

Rahşan Ecevit'in sanat ile uğraşan tüm canlılara özel ilgi alaka ile yaklaşan birisi olduğunu hatırlatan Emrehan Halıcı, “Rahşan Ecevit herkesin de bildiği gibi insana, hayvana, doğaya tüm canlılara özel ilgiyle yaklaşan birisiydi. Sanatla uğraşıyordu. Resim yapıyordu. Bu kadar yumuşak duygulu bir insanın siyasette katı kararlar alabilmesi eşine zor rastlanan bir özelliktir. Hem Bülent Ecevit hem Rahşan Ecevit dediğimiz zaman doğruluğun, dürüstlüğün, çalışkanlığın taviz vermez bir yaklaşımın adıdır. Hangi konularda derseniz inandıkları, halkın yararına olabilecek, adaletsizliklerin, eşitsizliklerin kötülüklerin ortadan kalkması konusunda çok kararlı tavırlar sergilemesiyle tanınır ikiside. Aynı zamanda uzlaşma konusunda bizlere öğrettikleri çok şey oldu. Onların eksiklikleri hissedeceğiz” diyerek açıklamalarını sonlandırdı.