Emziren anneler dikkat

Sağlık açısından çok yararlı olan ve özellikle bağışıklık sistemini güçlendirmesi nedeniyle pandemi sürecinde oldukça fazla tüketilen soğan, sarımsak, brokoli, lahana ve karnabahar sebzelerinin bebeklerde kolik şikayetini tetiklediği ortaya çıktı. Yapılan çalışmalar, bu sebzelerin içeriğinde bulunan etken maddelerin bebeklerde kolik şikayetini artırdığını gözler önüne serdi. Her 3 bebekten birinde kolik görüldüğüne dikkat çeken Uzman Diyetisyen Elif Melek Avcı Dursun, "Salgın sürecinde sağlımıza oldukça faydalı olan bu besinlerin içeriğinde bulunan kükürt ve sülfür gibi metabolitlerin, anne sütünde de görüldüğü tespit edildi. Bu nedenle emziren annelerin bebeklerinde kolik sancılarını azaltabilmek adına soğan, sarımsak, brokoli, lahanan ve karnabahar sebzeleri günlük beslenme rutinlerinden çıkartması yararlı olacaktır" dedi.

Ağlama nöbeti 24 saat sürebiliyor

Bebeğin ağlama davranışının tüm çabalara rağmen yatıştırılamamasnın aile içinde krizlere neden olabileceğini belirten Diyetisyen Dursun, "Gaz sancısı olarak da tanımlanan kolik, bebeklerin sağlıklı olmasına ve annenin iyi beslenmesine rağmen bebeğin yoğun şekilde ağlama davranışı için kullanılır. Kolik süreci genelde doğumdan sonra 2'nci hafta ile 4'üncü ay zaman aralığında gözlenmektedir. Yapılan araştırmalar, ağlama nöbetlerinin öğleden sonra ve akşam saatlerine doğru arttığını göstermektedir. Kimi zaman ise bebekler, 24 saate yakın ağlayabilir. Bu nöbetler, çoğunlukla bebeğin gaz çıkarmasıyla sonlanır. Ancak bu süreç, aile için oldukça zor geçer. Bu nedenle emziren annelerin bebeklerinde kolik durumunu tetikleyecek gıdalardan uzak durması gerekir" diye konuştu.

Bu gıdalara dikkat

Bebeğin kolik sancılarına yakalanmaması için bazı besinlerin annenin günlük beslenme rutininden çıkarılması gerektiği tavsiyesinde bulunan Diyetisyen Dursun, şunları söyledi:

"Yapılan araştırmalar, annenin beslenme programında yaptığı düzenleme ile bebeklerde infantil kolik semptomlarının hafiflediğini saptadı. Alkol tüketimi de kolik semptomları tetikleyen faktörlerden biridir ve kesinlikle tüketilmemelidir. Yapılan araştırmalar ayrıca kahve tüketiminin azaltılmasının infantil kolik semptomlarının daha az görülmesini sağladığını göstermiştir. Bebekler için sorunlu olduğu düşünülen diğer yiyecekler arasında, alerjik özellikleri nedeniyle inek sütü, soya sütü, yumurta, buğday, kabuklu yemişler ve balık yer almaktadır. Fakat süt ve süt ürünleri çıkarıldığında kalsiyum eksikliği olabilmekte, bu durum göz önünde bulundurularak bir beslenme uzmanı eşliğinde annenin diyet programı hazırlanmalıdır. Soğan, lahana, sarımsak, brokoli ve karnabahar gibi sebzelerin tüketimi de azaltılmalıdır."

Neler tüketilmeli?

Emziren annelere bebeklerinin gaz sancılarını azaltabilecek beslenme önerilerinde bulunan Diyetisyen Dursun, "FODMAP'ler, fermente edilebilen oligo-di-mono-sakkaritler ve poliolleri ifade etmektedir. Bunlar şişkinlik, gaz, karın ağrısı gibi sindirim semptomlarını tetiklemek için karbonhidrat gruplarını sınıflandırmak adına kullanılan bilimsel terimlerdir. Emziren annelerin beslenme programları FODMAP'lere göre düzenlendiği zaman infantil kolik semptomlarının hafiflediği saptamıştır. Bunların yanı sıra bitkisel ürünler olarak papatya çayı, rezene çayı, hindiba çayı ve zencefil çayı içilebilir. Elma, armut ve avokado meyve olarak diyet listesine alınmalıdır. Havuç, patlıcan, pancar, şeker pancarı, papaya, kabak, tatlı patates, bal kabağı, kereviz ve mantar, sebze olarak tüketilebilir. Et, balık ve yumurta da emziren anneler için sağlıklı öğünler olacaktır. Ayrıca yiyeceklerin yavaş ve iyice çiğneyerek tüketilmesine de özen gösterilmelidir" dedi.