En güzel kardan adam Mamak'ta seçildi

Mamak Belediyesi, Üreğil Millet Bahçesi'nde düzenlenen Kardan Adam Festivali'nde en güzel kardan adam seçimi yapıldı.

Yarıyıl tatilini ve yoğun kar yağışını değerlendiren Mamak Belediyesi, Üreğil Millet Bahçesi'nde Kardan Adam Festivali düzenledi. Yarışmada, vatandaşlar en iyi kardan adamı yapmak için hünerlerini gösterirken, eğlenceli anlar yaşandı.

Vatandaşların, özellikle de çocukların yoğun ilgi gösterdiği Mamak Belediyesi ‘En Güzel Kardan Adam Yarışması'nda, 95 adet kardan adam yapıldı. Katılımcıların tüm hünerlerini sergilediği yarışmada, adeta sanat eseri tadında görüntüler ortaya çıktı. Mamaklı vatandaşlar, eski kış günlerindeki eğlenceyi kendilerine yaşatan Belediye Başkanı Murat Köse'ye teşekkür etti. Yarışmada dereceye girenlere ise tablet, kulaklık ve saat hediye edildi.

“Etkinliklerimiz devam edecek”

Vatandaşların, özellikle de çocukların yaptıkları kardan adamları hayranlıkla izlediklerini belirten Başkan Köse, “Belediye olarak, eski kış günlerindeki eğlenceyi yaşatmak adına çocuklarımız için böyle bir etkinliğe imza attık. Okulların tatil olduğu ve yoğun kar yağışının yaşandığı şu günlerde içimizi ısıtan bir festival düzenlemek istedik. Çocuklarımızın yaptığı eserleri hayranlıkla izledik. Jürinin de karar vermekte zorlandığı bir yarışma oldu. Etkinliğimize katılan tüm hemşehrilerimize teşekkür ederim, Mamak Belediyesi olarak halkımız için düzenlediğimiz etkinliklerimiz devam edecek” dedi.

Yarışmada dereceye girenlere ödülleri Mamak Belediye Başkanı Murat Köse tarafından verildi. Soğuk kış günlerinde iç ısıtan bu güzel festival Mamak Belediyesi sosyal medya hesaplarının da canlı olarak paylaşıldı.