İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

En renkli festival Ankara'da

Amerika’da başlayıp tüm dünyaya yayılan 5 KM Renkli Koşu Festivali (Color Sky 5K), 6’ncı kez Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde düzenlendi.

Amerika'da başlayıp tüm dünyaya yayılan 5 KM Renkli Koşu Festivali (Color Sky 5K), 6'ncı kez Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde düzenlendi.


Koşu öncesinde Gölbaşı Atatürk Sahil Parkı'nda kurulan platformda çalan müzikler eşliğinde eğlenen katılımcılar aynı zamanda birbirlerini renkten renge boyayarak ilginç görüntüler oluşturdu. Dünyanın en çılgın, eğlenceli ve renkli koşusu öncesi düzenlenen eğlenceye eşi ile katılan Yusuf Ziya Öztürk, “Daha önce katılmamıştık. Geçtiğimiz senelerde renkli bir yerden geçiyorduk. Güzel gelmişti. ‘Seneye muhakkak katılmalıyız' dedik ve bu sene ilk kez katıldık” derken, yoğun bakım hemşiresi olan Didem Akarçay ise, “Her yıl katılıyoruz. Ankara'nın en güzel faaliyetlerinden bir tanesidir. Daha önceden de bildiğimiz için eğlenmeye hazır bir şekilde geldik. Hayırlı bir iş için gelmiştik. Bu şekilde bize de fırsat doğmuş oldu” ifadelerini kullandı.


Etkinliğe tesadüfen katıldığını belirten Coşkun Aktaş ise, “Bir anda kendimizi eğlencenin ortasında bulduk. Ama çok mutlu olduk. Organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ederiz” dedi.


Koşunun ardından festival şarkıcı Doğukan Manço konseri ile devam edecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.