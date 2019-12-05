En tatlı yarışın galibine bir tepsi baklava

Ankara Altınpark'ta "gastronomi şehri" olarak adlandırılan Gaziantep'in tanıtım günleri başladı.

2016 yılında gastronomi dalında Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) listesine giren 9. kent olan Gaziantep'in Altınpark'ta düzenlenen tanıtım günlerine başkentliler yoğun ilgi gösterdi. Baklavasından midye tatlısına, kebabından içli köftesine, salçasından baharatına Gaziantep'e özel birçok ürünün yer aldığı fuarda yapılan baklava yeme yarışması da fuar ziyaretçileri tarafından heyecanla izlendi. Yedi kişinin katıldığı yarışmada, katılımcıların önüne 12 dilim baklava getirilerek 30 saniye içerisinde en çok baklavayı yiyen kişiye bir tepsi Gaziantep baklavası hediye edildi. 5 Aralık tarihinde başlayan fuar, 8 Aralık Pazar günü son bulacak.