En yeni Çankaya Evi için kayıtlar başlıyor

Çankaya Belediyesinin 27 Kasım'da hizmete açtığı Yıldız Çankaya Evi'nde ders zili çalıyor. 16 ayrı branşta eğitim ve hobi kurslar için kayıtlar 20-25 Aralık tarihleri arasında yapılacak.

Çankaya Belediyesinin 27 Kasım'da hizmete açtığı Yıldız Hizmet Binası ve Belediye Bahçesi içinde yer alan Yıldız Çankaya Evi'nde yeni eğitim dönemi başlıyor. 16 ayrı branşta eğitim ve hobi kurslar için kayıtlar 20 Aralık'ta açılacak. 25 Aralık'a kadar sürecek kayıtların ardından pandemi koşulları dikkate alınarak hazırlanan takvimle Yıldız Çankaya Evi'nde kurslar için ders zili çalacak. İlk dönemde, İngilizce, Fransızca, kırkyama, iğne oyası, giyim, seramik, çini, mefruşat, gitar, pilates, yoga, latin dansları, spor, dekoratif ev aksesuarları, cam vitray ve resim branşlarında eğitimlerin verileceği Yıldız Çankaya Evi'nde dersler kayıtların ardından Ocak ayında başlayacak.

Yeni Çankaya evleri geliyor

Her zaman Çankayalıların yararına olan hizmetleri hayata geçirdiklerini belirten Başkan Taşdelen, “Vatandaşlarımızın yeteneklerini geliştirdikleri, evlerinin yanı sıra ikinci bir adres olarak gördükleri, çocuklarını gönül rahatlığıyla emanet ettikleri Çankaya Evlerimizin sayısını daha da artırıyoruz. Bu yıl Türkan Saylan Çankaya Evi, Öveçler Nazım Hikmet ve Yıldız Çankaya Evlerini hizmete açtık. Dikmen Karapınar'da ve Kırkkonaklar'da temel attık. Çayyolu'nun temelini bu yıl atacağız. Boş zamanlarında sosyalleşebilecekleri ve adını 21. Yüzyılın halk evleri olarak tanımladığımız Çankaya Evleri'nde gülen yüzlerle buluşmak en büyük gurur” dedi.