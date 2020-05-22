Endemik “Sevgi Çiçeği” koruma altına alındı

Başkent'e özgü endemik türler için farkındalık oluşturmayı amaçlayan Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, “sevgi çiçeği”nin sadece Türkiye'ye değil dünyaya tanıtılması için harekete geçti. Söğütözü'ndeki Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı binasında kurulan stantta “sevgi çiçeği” tanıtılmaya başlandı.

İlk standı açtıklarını belirten Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Hasan Muhammet Güldaş, korona virüs salgın sürecinin bitmesiyle birlikte endemik bitki türlerinin Ankara'nın çeşitli yerlerinde sergileneceğini söyledi. Ankara'da yetişen endemik bitki türlerini koruma altına aldıklarını ifade eden Güldaş, “Büyükşehir Belediyesi olarak Başkentimizin tarihi, kültürel, doğal zenginliklerinin hepsine sahip çıkmaya çalışıyoruz. Bunlardan bir tanesi de endemik bitkiler. Endemik bitki, dünyada sadece belli bölgelerde yetişen bitki anlamına geliyor. Ankara'da bu konuda oldukça şanslı yerlerden bir tanesi ama bu bitkiler geçen zaman içerisinde hızla kayboluyor. Endemik bir türün yok olması demek, dünyadan bir zenginliğin daha yok olması demektir. Burada çok hızlı erozyon var, çok hızlı bir kayıp var. Bu yüzden Büyükşehir Belediyesi olarak bu değerimize sahip çıkıp, yok olmasını engellemek ve bu değerimizi üreterek koruma altına alma çabasındayız. Bu konuyla ilgili bakanlığımızın ilgili kurumları ve üniversitelerimizle de iş birliği yapıyoruz” dedi.

“Sevgi çiçeğini hiç görmeyenler var”

Ağırlıklı olarak Gölbaşı'nda yetişen “sevgi çiçeği”nin yetişme alanları başta olmak üzere endemik bitki türünün özellikleri hakkında Ankaralıları bilgilendirmek istediklerini söyleyen Güldaş, “Bizim amacımız endemik bitkilerden sevgi çiçeğini Ankaralı hemşehrilerimizle tanıştırmak. Birçok kişi isim olarak aslında bu bitkiyi biliyor ama görmeyenler var ve bilmeyenler var. Vatandaşlarımızı endemik bitkiler konusunda bilinçlendirip, farkındalık oluşturmak istiyoruz. İlerleyen süreçte bazı prestij parklarımızda da endemik bitki türlerini Başkentlilerle buluşturacağız” diye konuştu.