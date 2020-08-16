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Endonezyalı pilotlar eğitim uçuşu gerçekleştirdi

Milli Savunma Bakanlığı, Endonezya Hava Kuvvetleri mensubu olan iki pilotun 11’inci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığında eğitim uçuşu icra ettiğini belirtti.

Milli Savunma Bakanlığı, Endonezya Hava Kuvvetleri mensubu olan iki pilotun 11'inci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığında eğitim uçuşu icra ettiğini belirtti.


Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "10-13 Ağustos 2020 tarihleri arasında 11'inci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı Standardize/Simülatör ve Akademik Eğitim Filo Komutanlığında, Endonezya Hava Kuvvetleri mensubu iki pilotun CN235 CASA Uçağı Simülatör Tazeleme Uçuş Eğitimleri icra edildi" ifadeleri kullanıldı.

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