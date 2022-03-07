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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: “4. sondaj gemimizi bekliyoruz”

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Şimdi dört gözle Türkiye’ye doğru yola çıkan 4.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Şimdi dört gözle Türkiye'ye doğru yola çıkan 4. sondaj gemimizi bekliyoruz” dedi.


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Dört bir tarafı denizlerle çevrili ülkemize dört başı mamur bir sondaj filosu kazandırmak için işimize dört elle sarıldık. Şimdi dört gözle Türkiye'ye doğru yola çıkan 4. sondaj gemimizi bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

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