Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: "Fatih Sondaj Gemimize lojistik destek sağlayan Filyos Limanı'ndaki kıyı lojistiği genişleme çalışmalarını ve Karadeniz gazının şebekeye bağlanacağı noktayı havadan inceledik. Hazırlıklarımız sürüyor. 2023 yıl

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: "Fatih Sondaj Gemimize lojistik destek sağlayan Filyos Limanı’ndaki kıyı lojistiği genişleme çalışmalarını ve Karadeniz gazının şebekeye bağlanacağı noktayı havadan inceledik.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: "Fatih Sondaj Gemimize lojistik destek sağlayan Filyos Limanı'ndaki kıyı lojistiği genişleme çalışmalarını ve Karadeniz gazının şebekeye bağlanacağı noktayı havadan inceledik. Hazırlıklarımız sürüyor. 2023 yılında Karadeniz gazını vatandaşımızla buluşturacağız."