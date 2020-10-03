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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: "Fatih Sondaj Gemimize lojistik destek sağlayan Filyos Limanı'ndaki kıyı lojistiği genişleme çalışmalarını ve Karadeniz gazının şebekeye bağlanacağı noktayı havadan inceledik. Hazırlıklarımız sürüyor. 2023 yıl

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: "Fatih Sondaj Gemimize lojistik destek sağlayan Filyos Limanı’ndaki kıyı lojistiği genişleme çalışmalarını ve Karadeniz gazının şebekeye bağlanacağı noktayı havadan inceledik.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: "Fatih Sondaj Gemimize lojistik destek sağlayan Filyos Limanı'ndaki kıyı lojistiği genişleme çalışmalarını ve Karadeniz gazının şebekeye bağlanacağı noktayı havadan inceledik. Hazırlıklarımız sürüyor. 2023 yılında Karadeniz gazını vatandaşımızla buluşturacağız."

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