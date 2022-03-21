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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: “Tüm gayretimiz, Cumhuriyetimizin 100. yılında yerli gazımızı milletimizle buluşturmak”

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Tüm gayretimiz, Cumhuriyetimizin 100.

yılında yerli gazımızı milletimizle buluşturmak” dedi.


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Karadeniz gazında geri sayım sürüyor. Bugün Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisleri'nde son duruma ilişkin bilgi alıp, sahada incelemede bulunduk. Tüm gayretimiz, Cumhuriyetimizin 100. yılında yerli gazımızı milletimizle buluşturmak. Durmadan, yılmadan adım adım hedefe” ifadelerini kullandı.

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