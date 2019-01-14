Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve EMSAD'dan çalıştay

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve EMSAD yöneticileri "Yerli Ürün ve Yeni Teknolojilerin Kullanılmasına Yönelik Enerji Sektörü Çalıştayı"nda bir araya geldi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan'ın başkanlığında ve Elektromekanik Sanayiciler Derneğinin (EMSAD) ev sahipliğinde 12 Ocak'ta "Yerli Ürün ve Yeni Teknolojilerin Kullanılmasına Yönelik Enerji Sektörü Çalıştayı" düzenlendi. "Yerli üretimi yeni teknolojileri destekleme ve ihracatı arttırmaya yönelik tedbirler" ve "enerji sektöründeki ihale ve şartnamelerle ilgili sorunlar ve öneriler" başlıkları altında iki oturumda gerçekleşen çalıştaya Bakanlığın Enerji İşleri Genel Müdürlüğü, TEDAŞ Genel Müdürlüğü, TEİAŞ Genel Müdürlüğü, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Kamu İhale Kurumu, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, TEMSAN, ELTEMTEK ve ELDER'in ilgili üst düzey yetkilileri iştirak etti.

Sektörel sorunların değerlendirilmesi ve kalıcı çözüm önerileri üretmek amacıyla gerçekleştirilen çalıştayda uzun yıllardan sonra kamu ve özel sektör temsilcileri bir araya geldi. Son derece verimli geçen çalıştayda işlenen konuların kısa, orta ve uzun vadede hayata geçirilmesi yönünde fikir birliğine varıldı. Geri dönüşlerin takip edilmesi ve yılın ilerleyen aylarında söz konusu etkinliğin tekrarının yapılarak çalıştay çıktılarının değerlendirilmesi konusunda tüm katılımcılar hemfikir oldu.

Çalıştayla elektromekanik sanayi imalat sektöründe uyumlu bir gelişmeyi teşvik etmek, araştırma ve geliştirme çalışmalarını desteklemek, sektörel sorunlara karşı çözüm önerileri üretmek, birlikte çalışılan kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak ve sektörün ileri teknolojide önünün açılması için her türlü girişimde bulunarak sektörün sorunlarına sahip çıkmak hedefleniyor.