Enerjide kritik hamle: Yerli türbin ve jeneratör geliyor

İzzet Alagöz gelecek yılın ilk çeyreğinin sonunda yerli türbin ve jeneratör fabrikasının kurulacağını açıkladı.

Elektrik sektörünün öncü konferanslarından Güç Sistemleri Konferansı (GSK), elektrik sektörünün temsilcileriyle Ankara'da buluştu. CIGRE Türkiye Ulusal Komitesi tarafından düzenlenen konferans, Ankara'da Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK) Konferans Salonunda gerçekleşti. Bu yıl üçüncüsü düzenlenen GSK 2022'de Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ) Genel müdürü Orhan Kaldırım ve Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) Genel Müdürü ve CIGRE Türkiye Ulusal Komitesi Başkanı Dr. İzzet Alagöz katıldı.

Elektrik sektörünün temsilcilerinin bir araya geldiği konferansta enerji sektöründe yaşanan son gelişmeler, üretilen yerli ve milli teknolojiler gündeme geldi. Elektrik enerjisinin geleceğinin yenilenebilir ve geri dönüştürülebilir kaynaklardan temin edilmesi gerektiğine vurgu yapılan konferansta elektriğin geleceği masaya yatırıldı.

Jeneratör fabrikası gelecek yılın ilk çeyreğinde açılacak

Konferansta duyurulan yerli türbin ve jeneratör hakkında İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulunan EÜAŞ Genel Müdürü ve CIGRE Türkiye Ulusal Komitesi Başkanı Dr. İzzet Alagöz, Türkiye'de üretilen yerli jeneratörün çalışmalarının 4 yıl öne başladığını vurgulayarak, “Teknolojiyi üretemememizi kabul edemeyen bir topluluğuz. Kamu tarafından bize emanet edilmiş 64 santrali işletiyoruz. Bunun da en önemli adımı jeneratör, türbin ve kontrol sistemleridir. Biz jeneratör konusunda çok ciddi bir mesafe aldık. ‘İlk jeneratörü üretebilir miyiz, yapabilir miyiz?' derken, Türkiye'nin en büyük 150 megavatlık jeneratörünü Keban'da 4 sene önce devreye aldık. Bunu başardıktan sonra başarımızın tesadüfi olmadığını göstermek için ikinci jeneratörümüzü, arkasından üçüncü ve dördüncü jeneratörümüzü ürettik. Sadece jeneratörü değiştirerek yüzde 20 verimlilik artışı elde ettik. Jeneratörü artık seri üretebilmemiz gerekiyor. Dolayısıyla jeneratör üretim fabrikası kuruyoruz. Bunun açılışını yapacağız önümüzdeki ilk çeyrekte ayrıca türbin üretme noktasında da çok geciktiğimizi biliyoruz ama başladık. 2 yıllık bir çalışma sonucunda yerli ve ilk türbinimizi tasarımını tamamladık. Model türbinimizi ürettik ve şuan imalat aşamasında. Türbinimizi de, yerli jeneratörümüzü de ve yerli kontrol sistemimizi de önümüzdeki yılın ilk çeyreğin sonuna yetiştirmeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Ülkemizde belirli ve nitelikli insan gücüne korkunç ihtiyacımız var”

Açılacak fabrikaların ve kurulacak sistemlerin istihdama katkıda bulunacağını belirten Alagöz, “Ülkenin belli bir geçiş sürecinde olduğunu herkes okuyor zaten. Ülkemizde belirli ve nitelikli insan gücüne korkunç ihtiyacımız var. Dünya liderlik iddiasında bulunan bir ülkeyiz ve hızla ilerliyoruz. Ama nitelikli insan gücümüzün aynı oranda artması gerekiyor. Biz teknoloji ekipmanları üreten insanların da çok nitelikli olduğunu biliyoruz. Ülkemize bu noktada çok önemli insan kazandıracağız. Sadece jeneratörle ilgili şu anda 160 tane çok iyi yetişmiş personelimiz var. Aynı şekilde tribünlerle ilgili şu anda 20 kişilik bir anahtar ekibimizin çalışmasını tamamladığını ifade edelim. Kontrol sistemleriyle ilgili binlerce insanımızın ve binlerce nitelikli işgücünün bu konuda istihdam olacağını ifade edelim” diye konuştu.

“Biz dünyayı sömürmek adına değil, dünyaya hizmet etmek adına teknolojide liderliğe soyunmuş bir ekibiz”

Dünyada otomasyon sistemlerini üretebilen 5 ülke olduğunu dile getiren Alagöz, Türkiye'nin bu konuda altıncı olduğunu belirterek şöyle konuştu:

“Dünya liderleri ile teknoloji alanında yarışır hale geldik. Yazılımı, donanımı, tasarımı bize ait gizli kapıları olmayan, bizim açımızdan dünyanın en güvenli kontrol sistemini geliştiriyoruz. Bu ülkenin bağımsızlığına koyulan bir tuğladır. Doğal olarak bu sistemi bütün sanayiye yaydığımız zaman sadece elektrik santrallerinde değil, nükleer santrallere, rafinerilere tüm otomasyon ihtiyacı olan endüstriyel tesislere yaydığımız zaman dünyanın marka olarak da en büyüklerinden bir tanesi olacak. Çok iddialıyız dünyanın en hızlı işlemcilerini kullandık, dünyanın en iyi niyetli insanlarıyla çalışıyoruz. Biz dünyayı sömürmek adına değil, dünyaya hizmet etmek adına teknolojide liderliğe soyunmuş bir ekibiz.”