ENFA Bal ‘CNR Food İstanbul Fuarı'nda

ENFA Bal Genel Müdürü Mustafa Ençetin, İstanbul'da düzenlenecek CNR Food İstanbul Fuarı'nda tüketicilere yeni ürünleri olan ballı şerbeti sunacaklarını söyledi.

Bu yıl 4-7 Eylül tarihleri arasında TÜYAP Fuar, Kongre ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek olan CNR Food İstanbul Fuarı'na katılacak olan ENFA Bal, yeni ürünleriyle tüketici ve alıcı firmaların karşısına çıkacak. Türk gıda endüstrisinin uluslararası buluşma noktası olan CNR Food İstanbul, yaklaşık binden fazla markanın katılımıyla dünyadan birçok ürünün tanıtılacağı en büyük buluşma noktasından biri olacak.

Yerli ve yabancı firmaların büyük önem verdiği fuar ile ilgili değerlendirmelerde bulunan ENFA Bal Genel Müdürü Mustafa Ençetin, fuarın yabancı firmaların sektördeki alıcı ile satıcılarla bağlantı kurması ve ürünlerinin tanıtılması açısından oldukça verimli olacağını belirterek, "Bu tür fuarlar şirketlerin satışlarını artırması ve yeni müşteriler elde etmesi için küresel buluşma noktasıdır. Fuarda yeni ürünlerimizi tanıtmak, özellikle Avrupa, ABD, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Balkan bölgelerinden gelecek olan firma yetkilileriyle yeni işbirliği ve bağlantıları gerçekleştirmek istiyoruz. Bizim için önemli olan ihracatımızı arttırmaktır. Bunun için ürünlerimizle ilgilenen perakende zincirleri ve gıda toptancısı işletmeleriyle işbirliği yapmak istiyoruz. Böylece satışları artırmak, ürünleri tanıtmak ve yeni müşteriler kazanmak için buna önem veriyoruz'' dedi.

Fuarda bu yıl ilk defa tüketicilere sunacakları ballı şerbet ikramında bulunacaklarını belirten Ençetin, stantlarında süzme başta olmak üzere çam ve yeni ürünleri olan akasya ballarını bulunduracaklarını kaydetti.