Engel tanımayanlar “Yaza Merhaba” dedi

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Nefes Engelliler Sosyal Tesisi'nde eğitim alan otizmli çocuklar ve aileleri için düzenlenen “Yaza Merhaba” etkinliğine katıldı.

Yeni Batı Mahallesi Muhtarı Fatma Bal'ın katkılarıyla düzenlenen ve Yenimahalle Belediyesi'nin ev sahipliği yaptığı programda, engel tanımayan özel bireyler, aileleri ile birlikte doyasıya eğlenerek, unutulmaz bir gün yaşadı.

İhtiyacı olanın yanındayız

Yenimahalle Belediyesi Nergiz Salonu'nda düzenlenen etkinlikte özel bireyleri ve ailelerini yalnız bırakmayan Başkan Yaşar, “2009 yılından beri Yenimahalle'de yaşayan yurttaşlarımızın dertleri ile dertlenmek, sorunlarını önemseyerek çözüme ulaştırmak ve ihtiyacı olan vatandaşlarımızın yanında durmak için hizmet üretiyoruz. Yenimahalle, yaptığı projelerle Türkiye'de örnek gösterilen bir belediye haline geldi. Engelli yurttaşlarımıza da sahip çıkıyoruz, çocuklarımıza, ihtiyaç sahibi ailelerimize de destek oluyoruz. Yerel yönetim olarak sizlerin sorunlarını çözmek için 4 bin çalışanımızla gece gündüz demeden çalışıyoruz. Engelli, engelsiz, genç, yaşlı ayrımı yapmaksızın tüm vatandaşları eşit gören bir bakış açısıyla hizmet sunuyoruz. Engelli vatandaşlarımızın günlük hayatta karşılaştıkları zorlukları ortadan kaldırmak için var gücümüzle çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz” dedi.