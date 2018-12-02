Engeller hayal oluyor

Başkentli dezavantajlı bireylerin üretim ve yeteneklerini açığa çıkarmayı amaçlayan Elvankent Engelliler Lokali, özel olarak kurduğu futbol takımı ile üyelerine her hafta maç yapmanın keyfini yaşatıyor.

Engelli bireylerin kendilerini gerçekleştirmelerine imkan sağlamak için tüm tecrübe ve ilgilerini esirgemeyen eğitmenler, Başkent'in dört bir yanından gelen engelli vatandaşların azmederek birçok konuda kendini ispatladığını söylüyor. Kısa zamanda merkezin engelli üye sayısının ise 258'e yükseldiğini belirten eğitmenler, müzikten takı tasarımına kadar birçok alanda başarılı çalışmalar gerçekleştirdiklerini anlatıyor.

Engelli üyelerden oluşan ritim ve halk oyunları ekibi çeşitli etkinliklerde sahne alarak Başkentlilerle de buluşuyor. Futbola ilgi duyan ve futbol takımına giren üyelerin profesyonel futbolculara taş çıkaracak düzeyde maç yaptığını vurgulayan takım lideri Levent Metin, “Öncelikle zihinsel engelli futbol takımının kurulmasında emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum.8 yıldır lokalin üyesiyim. Her hafta futbol dersi alıyoruz. Tüm ekibimle beraber maça büyük bir keyifle geliyoruz.Takımı günden güne geliştiriyoruz. Bize bu imkanı sağlayan Belediye BaşkanımızDoç. Dr. Mustafa Tuna'ya ve eğitmenlerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Lokalde üyelerin yeteneklerinin azımsanmayacak düzeyde olması ve sanatsal üretim yaparak sosyalleşen bu özel gençler arasında Ankara oyun havaları ve seymen ekibinde olanlar da var. Lokaldeki Müzik Atölyesi'nde yer alan def, darbuka, bendir, zil ve davul gibi enstrümanları kısa sürede çalmayı öğrenen engelli gençler, müzikle hem öğrenirken hem eğleniyor.

Enstrüman çalmayı çok sevdiğini anlatan ritim grubu üyelerinden Rabia Şahin, “5 yıldır lokalin üyesiyim. Müzik bana çok iyi geliyor. Müzik aleti çalarak kendimizi ifade etmiş oluyoruz. Burada kendimi evimdeymiş gibi hissediyorum. Arkadaşlarımla hem öğreniyor hem de eğleniyoruz. Tüm eğitmenlerime teşekkür ederim” dedi.