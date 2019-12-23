Engelleri aşan proje imzalandı

Sosyal Sorumluluk Platformu'nda yer alan "İleri Teknoloji Ortez-Protezlerle Spor Yapıyorum, Engellerimi Aşıyorum” projesi sponsorluk imza töreni Ankara Kalkınma Ajansı'nda gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen sponsorluk imza törenine; Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Arif Şayık, Engelli Masa Tenisçiler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Murathan Sayınalp ve proje sponsoru Ortotek Ortopedi Protez Ortez Rehabilitasyon Merkezi Tic. Ltd. Şti. CEO'su Mustafa Düger ile Engelli Masa Tenisçiler Derneği üyesi milli sporcular 2010 Dünya Şampiyonası ikincisi Kübra Kokut ve 2014 Dünya Şampiyonası ikincisi Hatice Duman ile davetliler katıldı.

Sosyal Sorumluluk Platformu adına imza töreninde konuşan Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Arif Şayık, “Ankara Kalkınma Ajansı olarak bizler, STK'ların sosyal sorunların çözümü için sundukları projelerine hibe sağlayan bir kuruluş olmakla birlikte STK'lara olan güvenin daha da artması için toplumda sosyal bağları güçlendirecek ve sosyal sermayenin gelişmesinde etkili olabilecek Sosyal Sorumluluk Platformu'nu kurduk. Platformda STK'lardan yine proje başvurusu alınmakta fakat fonlama Ajansın ya da başvuru sahibinin gayretleri ile sponsor aracılığı ile olmaktadır. Platform, 11 konu başlığı altında sivil toplum kuruluşları tarafından projelendirilen çeşitli toplumsal sorunlara çözüm önerilerini sponsor ve gönüllüleri ile buluşturan bir yapıdır. Bu yapı kapsamında 17'nci sponsorluk anlaşmasının imzalanıyor olmasından büyük memnuniyet duymaktayız” dedi.

Şayık, projede sponsor olarak yer almasından dolayı Ortotek firması CEO'su Mustafa Düger'e teşekkürlerini bildirdi ve özel sektör kuruluşlarının bu tarz projelere sponsor olmalarının kendilerini ve Ajansı memnun ettiğini ifade etti.

Engelli Masa Tenisçiler Dernek Yönetim Kurulu Başkanı Murathan Sayınalp, imza töreninde yaptığı konuşmada, “Derneğimiz bünyesinde faaliyet gösteren masa tenisi kulübümüzde, milli olan engelli sporcularımız da bulunmaktadır. Bu proje ile ilgili sporcularımızın ortez ve protez ihtiyaçları son teknoloji ile yenilenerek hem kendi başarılarının hem de ülke başarısının artmasında etkili olacaktır ” ifadelerini kullandı.

Sayınalp, projelerine samimi desteklerinden ötürü Ortotek firması CEO'su Mustafa Düger'e ve Sosyal Sorumluluk Platformu'nun çalışmalarından dolayı Ankara Kalkınma Ajansına teşekkürlerini ifade etti.

Proje sponsoru Ortotek Ortopedi Protez Ortez Rehabilitasyon Merkezi Tic. Ltd. Şti. CEO'su Mustafa Düger ise, “Şirket olarak 2014 yılında Ankara Kalkınma Ajansı'nın İleri Teknolojilerde İhracat Odaklı Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında 'İleri Teknolojili Silikon Liner Sistemler ve Karbon Kompozit Protez İmalatına Geçiş ile İhracat Payının Artırılması' projemize hibe alarak hem kapasite artırımı hem de yeni teknolojik ürün üretimi sağlamıştık. Şu anda bu sosyal sorumluluk projesi ile vermeyi taahhüt ettiğimiz ortez-protezler 2014 yılında uygulanan proje neticesinde elde edilen son teknolojik ürünler. Şirketimizin potansiyel müşterileri zaten fiziksel engelli bireyler dolayısıyla bu konudaki sosyal sorumluluk projelerine önem vermekteyiz ve yaşadığımız toplumun sorunlarından kendimizi soyutlayamayız” diye konuştu.

Düger, bu projede yer almaktan ve destekçi olmaktan duydukları mutluluğu ifade ederek bu iş birliğini sağladığı için Platforma ve Ankara Kalkınma Ajansı'na teşekkür etti.

"İleri Teknoloji Ortez-Protezlerle Spor Yapıyorum, Engellerimi Aşıyorum“ projesi ile Engelli Masa Tenisçiler Derneği üyesi bedensel engelli bireylerin, ihtiyaçlarına uygun tasarlanacak protez ve ortezlerle sportif performanslarını, yaşam kalitelerini ve fiziksel kapasitelerini geliştirmelerine katkıda bulunulması amaçlanıyor.