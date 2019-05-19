Engelleri bocceyle aştılar

Türkiye'de bocce sporunun beşiği olan Kahramanakazan'da engelli bireylere yönelik anlamlı bir turnuva gerçekleştirildi. Kahramankazan Belediyesi tarafından düzenlenen bocce turnuvasında engelli bireyler kıyasıya yarıştı.

Kahramankazan Belediyesi, Engelliler Haftası dolayısıyla anlamlı bir etkinliğe imza attı. Türkiye'de bocce sporunun merkezi konumunda olan Kahramankazan'da engelli bireylere yönelik bocce turnuvası gerçekleştirildi. Kahramankazan Belediyesi Şehit Samet Cantürk Bocce Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvada engelli bireyler kıyasıya yarıştı. Mutlulukları yüzlerinden okunan engelli bireyler, bocce ile engelleri aştı. Turnuva sonunda dereceye giren takım ve sporculara ödüllerini Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz verdi. Başkan Oğuz, tek tek kutladığı engelli sporculara madalya ve hediyelerini takdim etti. Başkan Oğuz, burada engelli bireyler ile bir süre bocce oynadı.

“Her zaman yanlarındayız”

Başkan Oğuz, böylesine anlamlı bir turnuvanın gerçekleştirilmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, tüm katılımcılara şükranlarını sunduğunu söyledi. Oğuz, “Bocce sporunun Türkiye'deki beşiği olan Kahramankazan'da engelli kardeşlerimiz bu turnuva ile tüm engelleri aşabileceklerini dünyaya gösterdi. Kendilerini tebrik ediyor ve azimlerinden dolayı kutluyorum. Kahramankazan Belediyesi olarak engelli bireylerin her zaman yanında olacağız. Engelsiz bir Kahramankazan için var gücümüzle çalışacağız” dedi.