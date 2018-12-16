Engelli annesi zorunlu stajın iptalini KDK'dan talep etti

Bursa'da yaşayan ve 14 yaşındaki yüzde 100 ağır engelli kızıyla beraber iki çocuğuna bakan anne, Açıköğretim Fakültesi Engelli Bakım ve Rehabilitasyon Bölümünde eğitim görmeye başladı. İkinci sınıf öğrencisi olan anne bu bölümü, engelli kızına bilinçli bir şekilde bakabilmek için seçti. Evde bakım ödeneğinden de yararlanarak hayatını idame ettiren anne, okuduğu bölümü bitirmek için zorunlu staj yapması gerekince zor durumda kaldı.

Bursalı anne, hâlihazırda engelli kızının tek bakıcısı konumunda. Şu halde kızından ayrılıp staja gitmesinin imkânsız olduğunu belirten anne, Kamu Denetçiliği Kurumuna başvurarak yardım talep etti. Bursalı anne, başvurusunda kızının bakımını üstlenerek zaten zorunlu staj yaptığını belirtti. Kızına kendisinden başka bakacak kimsenin bulunmadığını ifade eden anne, başvurusunda bu zorunlu stajdan muaf tutulmak istediğini belirtti.

Vatandaşın ücretsiz avukatlığını yapan Kamu Denetçiliği Kurumu ise başvuruyu inceledikten sonra karar verecek.