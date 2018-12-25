Engelli genç bir günlüğüne polis oldu

Yıllardır polislere hayran olan ve bu hayranlığını sürekli izlediği polisiye dizilerin yanı sıra üzerinde taşıdığı oyuncak polis telsizinden, kâğıttan yaptığı polis yeleği ve kimliği ile dile getiren Mamak Belediyesi Ahmet Yesevi Aile Merkezi Özel Eğitim El Sanatları Kursu öğrencisi Berat Eskitürkoğlu'nun (29), en büyük hayali gerçek oldu. Akdere Polis Karakolu görevlileri tarafından Ahmet Yesevi Aile Merkezi'nde ziyaret edilerek yakından ilgilenilen genç, bir günlüğüne polis oldu.

Hayali gerçek oldu

Mamak Belediyesi Aile Merkezleri ve Mamak Halk Eğitim Merkezi'nin Ahmet Yesevi Aile Merkezi'nde ortaklaşa açtığı Özel Eğitim El Sanatları Kursu'nda öğrenci olan ve orta düzeyde zihinsel engeli bulunan Türkoğlu'na devletin sıcak şefkatini gösteren polis memurları, Türkoğlu ile önce devriye gezdi, ardından engelli genci Akdere Polis Karakolu'na götürerek, karakolu gezdirdi. Uygulama sırasında mutluluğu gözlerinden okunan Türkoğlu, polis şapkası takarak, büyük sevinç yaşadı.