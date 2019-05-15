Engelli gençler müzik ve dans ile engellere çengel attı

Ankara Medicana Hastanesinde ‘Dünya Engelliler Haftası' kapsamında Çengel Atölyesi gençleri mini bir konser verdi.

Ankara Medicana Hastanesinde ‘Dünya Engelliler Haftası' kapsamında Çengel Atölyesi gençleri mini konser verdi. Etkinlikte zihinsel ve bedensel engelli bireylerin konseri renkli görüntülere sahne oldu. Gönüllerince şarkılar söyleyen gençler, dans gösterisinde de bulundular. Coşkunun yoğun olduğu konsere Çengel Atölyesi öğrencileri ve Medicana Hastanesi çalışanları katıldı.

Çengel Atölye Sosyal Yaşamı Güçlendirme Derneği sorumlusu Ümit Onat, hiç ara vermeksizin 10 senedir çalışmalarının devam ettiğini belirterek, “Çocuklarla birlikte her sene değişen bir grubumuz var, yaklaşık 35 civarında çocuğumuz oluyor. Seramikten ahşap boyamaya, takıdan deri çalışmalarına aklınıza gelen türlü el becerileri, ritm ve drama çalışmaları, spor aktiviteleri birlikte bir yıl boyunca değişik şekillerde yapıyoruz. Bugünkü çalışmamız ritm bölümüyle sınırlı oldu. Diğer çalışmalarımız büyük ölçüde kapalı mekanda sürüyor. Pek çok çocuğumuz bu faaliyete katılanların içinde işe yerleştiler. Temizlik ve bilgisayar eğitimi de aldılar. Ritm çalışmalarında amacımız hem beceri faaliyetleriyle sağ sol koordinasyonunu, beyin, ayak koordinasyonunu sağlamak. Çoğu zaman normal yaşamda öğretemediğimiz sağı ve solu ritmle daha kolay öğretiyoruz. Sayı kavramını öğretiyoruz, hem mutlu oluyorlar hem bir şeyler öğreniyorlar. Böylece bir aktivite sağlamış oluyoruz” dedi.

Ney ve ritim eğitmeni Hüsnü Kızılgöz ise, çocukların refleks çalışmaları ve farklı yön bilgisi kavramları öğreterek başarılı olmalarını sağladıklarını belirtti. Öğrencilerden Tuğçe, çok mutlu olduğunu, arkadaşlarıyla çok güzel vakit geçirdiklerini söyleyerek, öğretmenlerine teşekkür etti.