İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Engelli öğrencilerden alkışlanacak proje

Çankaya Belediyesi tarafından uygulamaya konulan "Şanslı Engel Tanımaz" projesi bir yılını tamamladı.

Çankaya Belediyesi tarafından uygulamaya konulan "Şanslı Engel Tanımaz" projesi bir yılını tamamladı.


Çankaya Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, Şehit Polis Fehmi Şahin Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi öğrencileri ile birlikte engelli bireylerin empati, iletişim ve duygu duyularının gelişmesini sağlayacak "Şanslı Engel Tanımaz" projesini hayata geçirdi. Engelli öğrencilerin çevreleri hakkında farkındalık geliştirmelerini ve insanlar dışında diğer canlıların da yaşam hakkı olduğunu fark etmelerini amaçlayan proje kapsamında öğrenciler haftada bir saat merkezin Yavru Sahiplenme (YAVSA) bölümünde vakit geçirdi. Engellilerin el, göz, psikomotor ve zihinsel gelişim alanlarının desteklenmesinin yanı sıra engellilerin empati ve iletişim kurma becerilerinin geliştirilmesini de hedefleyen proje uzman veterinerlerin gözetiminde yürütüldü. Bir yılını tamamlayan proje kapsamında öğrenciler haftada bir gün barınaktaki sahipsiz yavru köpeklerin beslenmesi, bakımı ve temizliğini üstlendi. Projeye katılan Şehit Polis Fehmi Şahin Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi öğrencileri, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü öncesinde yine dostlarını ziyaret etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.