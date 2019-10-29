Engelli rampaları dünya standartlarında yapılıyor

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Kaldırım Şube Müdürlüğü AR-GE ve Erişilebilirlik Şefliği tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında engelli rampaları genişletilerek daha güvenli hale getiriliyor.

Hareket kısıtlılığına son

Hareket kısıtlılığı bulunan engelli rampaları kent genelinde revize ediliyor. Yaya yolları ile kaldırımlar, yaya geçitleri ve kavşaklarda bulunan rampaların rahat ve güvenli hale getirildiğini belirten Fen İşleri Daire Başkanlığı yetkilileri, tekerlekli sandalye kullanan engelli vatandaşlar başta olmak üzere tüm yayaların kolaylıkla hareket edebilmesi için rampaların uygun eğim ve yeterli bir genişlikte yeniden dizayn edildiği bilgisini verdi.

Eylül ayında 70 rampa yenilendi

Dünya standartlarına uygun rampaların ilk olarak Atatürk Bulvarı ve Kızılay Meydanı'ndaki yaya geçitlerine yerleştirildiğini ifade eden yetkililer, Eylül ayı içinde 70 rampanın yenilendiğini söyledi.

Mavi Masa başta olmak üzere sosyal medya hesapları üzerinden gelen taleplerin dikkate alındığını ve rampaların 5 ayrı ekip tarafından 7/24 çalışılarak değiştirildiğini vurgulayan yetkililer, “Öncelikli olarak yaya kullanımının yoğun olduğu bölgeleri içine alarak trafik lambaları ve kavşakların etrafındaki geçitlerde çalışma yapılıyor. Kızılay'da tamamlanan çalışmaların ardından yine nüfusun yoğun olduğu Keçiören Fatih Caddesi üzerindeki rampaların yenileme işlemleri devam ediyor. Başkentin tamamında engelli rampaları elden geçirilecek” dediler.