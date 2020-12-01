Engelli sporcular Maradona'lı formayla mesaj verdi

Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü futbolcuları, efsane futbolcu Maradona'nın fotoğrafını taşıyan formalarla antrenman yaptı.

Milli takımın bel kemiği olan Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü futbolcuları, pandemi koşullarında bir araya gelerek antrenman yaptı. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü öncesi antrenmana çıkan futbolcular sahaya, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden efsane futbolcu Maradona'nın fotoğrafını taşıyan forma ile çıktı.

Antrenman sonrasında 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ne dikkat çeken futbolcular, bütün vatandaşları duyarlı olmaya çağırdı. Spor yaparak birçok zorluğun üstesinden gelebildiklerini belirten futbolcular, özellikle engelli vatandaşların sporla hem fiziksel hem de ruhsal olarak çok daha mutlu olacaklarını söyledi.