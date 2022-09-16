Engelli yaşlıları ve çocukları dilendiren çetenin 3 milyon liralık para akışı deşifre edildi

Ankara'da akrabaları olan yaşlı engellileri ve çocukları dilendirdiği tespit edilen çete üyelerine yönelik düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Çete üyelerinin incelenen banka hesaplarında son bir sene içerisinde 3 milyon liralık para akışı gerçekleştirildiği tespit edildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şehrin çeşitli noktalarında engelli yaşlıları ve çocukları dilendiren 5 kişilik bir çete olduğu belirledi. Ekipler, gerçekleştirilen 3 aylık teknik ve fiziki çalışmaların ardından operasyon için harekete geçti. Altındağ'da bulunan bir ikamete düzenlenen operasyonda şüphelilerden Yunus Emre D., Ercan D., Hayriye D., Hatice D. ve Orhan D., yakalanarak gözaltına alındı.

Dilendirdikleri kişilerle akraba oldukları ortaya çıktı

Çetenin, insanların manevi duygularını sömürmek için fiziksel engelli yaşlıları ve çocukları dilendirdikleri tespit edildi. Öte yandan çete üyelerinin dilendirdikleri kişilerle akraba oldukları ortaya çıktı. Çetenin, bir kız ile bir erkek çocuğunu ve birisi 94 yaşında olmak üzere 2 kadını dilendirdiği aktarıldı. Mağdur oldukları anlaşılan bu kişilerin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından ilgili kurumlar tarafından koruma altına alınacağı öğrenildi.

Banka hesaplarında 3 milyon liralık para akışı

Yunus Emre D.'nin ele başı olduğu çetenin incelenen banka hesaplarında son 1 yıl içerisinde 3 milyon liralık para akışı olduğu tespit edildi. Söz konusu para akışının büyük bir kısmının ise Ercan D.'nin banka hesabı üzerinden gerçekleştirildiği öğrenildi. Çetenin elde ettiği haksız kazancın ise günlük 2 bin 500 ile 3 bin lira civarında olduğu saptandı. Elde edilen paraların çete mensupları tarafından banka ATM'sine yüklenmesi ise güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.