Engelliler farklı renklerde buluştu

Dünya Engelliler Haftası kapsamında düzenlenen “Farklı Renklerle Engelsiz Sanat Sergisi” Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde açıldı.

Çankaya Belediyesinin öncülüğünde düzenlenen “Farklı Renklerle Engelsiz Sanat Sergisi” renkli görüntülere sahne oldu. Dünya Engelliler Haftası kapsamında düzenlenen etkinlik Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde gerçekleştirildi. Çankaya Belediyesinin engellilere yönelik çalışmalarının artacağını belirten Kaya, sergiye emek veren engelli bireylerin eserlerinin takdiri fazlasıyla hak ettiğini ve daima destekleyeceklerini söyledi.

Çankaya Belediyesi Çengel Atölye tarafından düzenlenen etkinliğe, Serebral Palsili Çocuklar Derneği (SERÇEV) Engelsiz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı (ZİÇEV), Çankaya Özel Eğitim Meslek Okulu, Engelsiz Fotoğraf Derneği (ENFOD) ile engelli bireylerin yanı sıra aileleri ve Çankaya Belediye Başkan Yardımcısı Nafiz Kaya da katıldı.

“Engelsiz Çankaya için El Ele Veriyoruz" sloganıyla düzenlenen etkinlikte engelli bireylerin yaptığı resimler, çektikleri fotoğraflar ve ebru çalışmaları sergileniyor. Yüzü aşkın eserin bulunduğu sergi, 20 Mayıs'a kadar açık kalacak.

Çankaya Belediyesi ayrıca Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında Kuğulupark'ta ZİÇEV, SERÇEV, Bedensel Engellilerle Dayanışma Derneği (BEDD), Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD), İlgi Otizm Derneği, Çengel Atölye'nin katılımıyla engellilerce üretilen ürünlerin sunulduğu bir kermes düzenledi. Kermeste Çankaya Belediyesinin Çankaya Evlerindeki müzik eğitmenleri de mini bir konser düzenledi.