Engelliler Günü'nde engellilere Türkiye Diyanet Vakfı'ndan yardım

Sarıyer İlçe Müftüsü Türkiye Diyanet Vakfı Şube Başkanı Oğuzhan Kadıoğlu, engelli vatandaşların yaşadıkları sıkıntıları bir nebze olsun hafifletebilmek için çalışma başlattıklarını ve her bireyin potansiyel bir engelli adayı olduğu toplumda yaşadıkları her türlü zorluğa göğüs gererek hayata tutunmaya çalışan engelli vatandaşlara Türkiye Diyanet Vakfı olarak destek olmaya çalıştıklarını belirtti.

Engelli vatandaşların bu toplumun vazgeçilmez bir parçası olduğunun bilincinde olduklarının altını çizen Başkan Kadıoğlu, şunları kaydetti:

“Her zorda kalan mazlum ve mağdurun yanında yer alan, ihtiyaç sahibinin elinden tutan hayırseverlerimizin desteği ile 14 engelli aracı temin ettik. Bunların 12 tanesini İstanbul Üniversitesi Çapa Onkoloji Enstitüsü'ne bağışladık. Burada tedavi gören hastalarımızın ihtiyacı olduğu bilgisini aldık ve hayırseverlerimizin katkıları ile aldığımız engelli araçlarının bir kısmını Temel Onkoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hatice Bilge'ye teslim ettik. Yapılan yardımlardan dolayı çok memnun olduklarını belirterek hayırsever vatandaşlarımıza teşekkürlerini ilettiler. Kalan 2 aracıda gönüllülerimizle birlikte belirlediğimiz ihtiyaç sahibi engelli vatandaşlarımıza hediye ettik. Araçları görünce çok mutlu oldular. Daha rahat dışarı çıkabilecek olmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşadılar. Ayrıca 2 adette elektrikli hasta yatağını yine belirlediğimiz ihtiyaç sahibi ailelere hediye ettik. Onlara bu mutluluğu yaşatan hayırseverlerimizden Allah razı olsun.”