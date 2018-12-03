Engelsiz atölyede hem öğreniyorlar hem üretiyorlar

Toplumun yüzde 8-12'lik bir kısmını oluşturan engellileri hayata katmak için faaliyetlerini sürdüren Beypazarı Belediyesi, engellilerin kendilerini geliştirmeleri ve mesleki hayatın yanı sıra sosyal hayata katılabilmeleri için kurslar düzenleniyor.

Engellilerin odaklanma sürelerini arttırmalarını sağlamak, hayal güçlerini geliştirmek amacıyla düzenlenen etkinliğe katılan engelli öğrenciler aldıkları eğitim ve kurslar sayesinde kendilerini geliştiriyor.

Beypazarı Belediyesi Engelsiz Atölye Birimimizce, Beypazarı Halk Eğitim Merkezi ve Gençlik Merkezi işbirliği ile ahşap boyama, deriden aksesuar yapımı, süs eşyası yapımı, keçe yapımı, kolye, boncuk, tel kırma, galoş yapımı, drama, müzik, resim, ritim, okuma - yazma, yabancı dil, kişisel bakım, günlük ihtiyaç duyulan eşyaların kullanımı eğitimi kursları veriliyor.

Kurslar, engellileri, toplumsal yaşama katmak ve üretken hale getirmek amacıyla meslek edinme, iş olanakları yaratma konularında çalışmalar yapmak, toplum kaynaklarını harekete geçirmek üzere kurulan ‘‘Beypazarı Belediyesi Engelsiz Atölye''deki eğitimlerini tamamlayan engellilerin edindikleri becerilerini geliştirmeleri amaçlanıyor.

2013 yılında faaliyete başlayan Engelsiz Atölye'de aldıkları kurslar ile öğrenen engelliler ürettiklerini satarak kazanıyorlar. Beypazarı Belediyesi Engelli aracıyla her gün evlerinden alınan engelliler kurs bitiminde de evlerine bırakılıyor. Ayrıca kurs alan engelliler ve aileleri için piknik, konser, sinema ve tiyatro gibi kültürel ve sosyal etkinlikler düzenleniyor.

Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, "Engelsiz Atölyemiz bir mutfak. Burada hedefimiz engelliler ile ilgili mutluluk üretmek, onlara mutlu bir hayat noktasında katkı sağlamak istiyoruz. Engelli kardeşlerimizin hayatını kolaylaştırmak için elimizden gelenin en iyisini yapmaya ve bu konuda projeler üretmeye devam edeceğiz" dedi.