İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Engelsiz Çankaya için el ele

Çankaya’da Dünya Engelliler Haftası kapsamında "Engelsiz Çankaya için El Ele Konseri" düzenlendi.

Çankaya'da Dünya Engelliler Haftası kapsamında "Engelsiz Çankaya için El Ele Konseri" düzenlendi.


Çankaya Belediyesinin öncülüğünde Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesi'nde Serebral Palsili Çocuklar Derneği (SERÇEV) ve Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı (ZİÇEV) tarafından düzenlenen "Engelsiz Çankaya için El Ele Konseri" renkli görüntülere sahne oldu. Etkinlik, serebral palsili çocukların konseriyle başladı. 10. Yıl Marşı'ndan Atatürk'ün sevdiği şarkılara kadar geniş bir repertuarla sahnede yer alan SERÇEV Korosu, izleyenlere unutulmaz bir gün yaşattı. Konserin ardından çocuklar öğretmenleriyle birlikte hazırladıkları tango gösterisinde hünerlerini gösterdi. Gösterinin ardından halk oyunları ekibi sahneye çıkarken, oynadıkları Harmandalı izleyicilerden dakikalarca alkış aldı. Etkinlik ZİCEV'li öğrencilerin tiyatro ve pandomim gösterisiyle sona erdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.