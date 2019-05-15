Çankaya'da Dünya Engelliler Haftası kapsamında "Engelsiz Çankaya için El Ele Konseri" düzenlendi.

Çankaya Belediyesinin öncülüğünde Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesi'nde Serebral Palsili Çocuklar Derneği (SERÇEV) ve Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı (ZİÇEV) tarafından düzenlenen "Engelsiz Çankaya için El Ele Konseri" renkli görüntülere sahne oldu. Etkinlik, serebral palsili çocukların konseriyle başladı. 10. Yıl Marşı'ndan Atatürk'ün sevdiği şarkılara kadar geniş bir repertuarla sahnede yer alan SERÇEV Korosu, izleyenlere unutulmaz bir gün yaşattı. Konserin ardından çocuklar öğretmenleriyle birlikte hazırladıkları tango gösterisinde hünerlerini gösterdi. Gösterinin ardından halk oyunları ekibi sahneye çıkarken, oynadıkları Harmandalı izleyicilerden dakikalarca alkış aldı. Etkinlik ZİCEV'li öğrencilerin tiyatro ve pandomim gösterisiyle sona erdi.