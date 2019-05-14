Engelsiz e-Ticaret iş birliği için imzalar atıldı

PTT Genel Müdürlüğü, Engelliler Haftası dolayısıyla "Engelliler Haftası Anma Pulu Tanıtım Toplantısı ve Engelsiz e-Ticaret İş Birliği İmza Töreni" düzenledi.

Ankara PTT Pul Müzesinde gerçekleştirilen tanıtım ve imza törenine, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcıları Ömer Fatih Sayan ile Enver İskurt, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ahmet Erdem, PTT Genel Müdürü Kenan Bozgeyik ve Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Orhan Koç katıldı.

Konuşma öncesinde, Engelliler Haftası'na özel "Braill" alfabesiyle tasarlanan pul tanıtılırken, engellilerin yaşamlarında çektikleri sıkıntıları anlatan animasyon filmi sinevizyona yansıtıldı. Hem sinevizyon gösterisi hem de konuşmalar işaret diline çevrilerek sunuldu.

İmza töreni öncesinde konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, kendilerine düşen görevlerin engelleri aşmada yardımcı olmak, hayatı kolay kılmak, umut ve beklentilerin en üst düzeyde yaşanmasını sağlamak olduğunu söyledi.

Kendi hükümetleri döneminde engellilere olağanüstü bir yaklaşım sergilediklerini anlatan Sayan, "Engelliler kanununun yürürlüğe girmesi, Anayasa'da engelli vatandaşlarımız için pozitif ayrımcılık ilkesinin hayata geçirilmesi, evde bakım uygulamasının başlatılması, bakım ücreti verilmesi ve buna benzer bir çok uygulama hükümetlerimiz döneminde başlatıldı. Bu sayede engelli vatandaşlarımız ve ailelerinin yükü önemli ölçüde azalmış durumda" ifadelerini kullandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak engellilerin günlük yaşamındaki hayatlarını kolaylaştırmak için ciddi işler yaptıklarını ve çalışmaların devam ettiğini vurgulayan Sayan, "Gar ve istasyonların engellilere uygun hale getirilmesi için platform, rampa, özel gişeler ve engelli yardım noktalarının yapılması, Marmaray ve Yüksek Hızlı Trenlerde engellilere uygun tasarımların hayata geçirilmesi, akıllı telefon veya kameralı telefonları olan işitme engelli vatandaşlarımızın bir link üzerinden TCDD'den hizmet alabilmelerinin sağlanması, engellilik oranı yüzde 40 olan yolcunun sadece kendisi, engellilik oranı yüzde 50'nin üzerinde olan ağır engelli yolcunun da kendisi ve refakatçisiyle birlikte ücretsiz seyahat edebilmesine imkan sağlandı. Bu sayede, geçen yıl YHT ve anahat bölgesel trenlerde 1.1 milyon kişi yolculuk etti" diye konuştu.

Engelli vatandaşların "Engelliler Haftası"nı kutlayarak konuşmasına başlayan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ahmet Erdem de sadece Engelliler Haftası'nda değil, yılın 365 günü engelli vatandaşların yaşamlarında kalıcı çözümler üretmenin öncelikleri olduğunu aktardı.

Engellilerin yaşamlarını kolaylaştırma konusunda 2005 yılında hukuki altyapıyı güçlendirerek bu işe başladıklarını anlatan ve geliştiklerinin altını çizen Erdem, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan riyasetinde, 2007 yılında 'Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi'ni imzalayan ilk ülkelerin arasında yer aldık. Engellilerimize yönelik pozitif ayrımcılığı 2010 yılında anayasal güvence altına aldık. Başta eğitim ve sağlık olmak üzere, her türlü hizmete kolaylıkla erişmelerini sağladık. Erişilebilirlik kapsamında kamu kullanımına açık binaların kaldırım, yaya geçidi, park gibi açık alanları toplu taşıma araçları ile bilgi ve iletişim sistemlerinin erişilebilir olmasını zorunlu hale getirdik. Denetimler başlatarak belediyelerin ve kurumların harekete geçmelerini sağladık. Eğitimler düzenleyerek, pilot okul, hükümet konağı ve hastanelerde projeler yürüterek standartlara uygun uygulamaları yaygınlaştırdık" şeklinde konuştu.

Başarmanın yolunun inanmadan geçtiğini söyleyen Erdem, "Biz sıkıca birbirimize kenetlenip, dayanışma bilincini toplumun her kesimine yaydığımızda önümüzde hiçbir engel kalmayacak inşallah" dedi.

Konuşmaların ardından, e-Ticaret iş birliği imzaları atıldı. İmza sonrasında engelli vatandaşların yaptığı el emeği göz nuru ürünler internet üzerinden sipariş verilerek, temsili pullar imzalandı. Akabinde yapılan hediyeleşmenin ardından program sona erdi.