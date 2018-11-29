‘Engelsiz Keçiören'de Dünya Engelliler Günü etkinliği

Keçiören Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Keçiören'de yaşayan engelli vatandaşlara ve engelli vatandaşların sosyal hayata kazandırılması için faaliyet gösteren çeşitli sivil toplum kuruluşlarına yönelik kutlama programı düzenledi. Estergon Türk Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak da katıldı.

Keçiören Belediyesi, 'İnsan değerlidir' anlayışıyla sürdürdüğü sosyal belediyecilik çalışmalarıyla 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü unutmadı. Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak'ın öncülüğünde Estergon Türk Kültür Merkezi'nde eğlence düzenleyen Keçiören Belediyesi, engelli vatandaşların sosyal yaşama kazandırılması için sürdürdüğü birçok çalışmayla da takdir topladı. Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte engelli vatandaşların rehabilitasyonu için faaliyet gösteren birçok sivil toplum kuruluşu temsilcileri yer alırken, Yunus Emre İlkokulu 2. sınıf öğrencileri de Kafkas halk oyunuyla sahne aldı. Keçiören Belediyesi Konservatuvarı Türk Halk Müziği Solistlerinin sahne aldığı etkinlikte, programa verdikleri desteklerden dolayı Yunus Emre İlkokulu'na, Gençlik ve Spor Bakanlığı Keçiören Gençlik Merkezi Gönüllüleri'ne ve Kafkas halk oyunlarını hazırlayan 2. sınıf öğretmeni Caner Yanardağ'a teşekkür belgesi verildi. Engelli çocukların ve yetişkinlerin oyun havalarıyla eğlendiği etkinliğin sonunda ailelerin mutluluğu gözlerine yansıdı.

“En fazla insani gelişim gösteren ilçelerden biriyiz”

AK Parti belediyeciliğiyle engellilerin aile yaşamından sosyal yaşamına, istihdamından sosyal güvenliğine kadar birçok alanda iyileştirmeler yapıldığını ifade eden Başkan Ak, "Öncelikle en büyük engel sevgisizliktir. İçimizdeki sevgiyle engellilerimize fırsat eşitliği sağlamak için Keçiören Belediyesi olarak her zaman azami gayretle çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi gerek AK Parti hükümetleri olarak gerekse yerel yönetimler nezdinde engellilerimizin hayata katılmaları için devrim niteliğinde adımlar attık. Keçiören'de huzurla, mutlu bir şekilde yaşamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Keçiören, Türkiye'nin en fazla insani gelişim gösteren ilçelerinden biri olarak büyük başarı elde etti. Bu başarı tüm Keçiörenlilerin gayretiyle gerçekleşti” dedi.

Son 1 yılda 2 bin 500, toplamda ise 9 bin kişinin Keçiören Belediyesi Engelli Danışma Merkezi'nden faydalandığını kaydeden Ak, “Engellilerimize, engelli nakil araçlarımızla hastane, banka gibi günlük işlerini yapmalarında kolaylık sağlıyoruz. Kendi kişisel bakımlarını yapamayanlara yardımcı oluyoruz. Ankara Üniversitesi, ÖZEV ve TÜBİTAK iş birliği ile ilçemizdeki 334 parkı bedensel ve görme engelli vatandaşlarımız için ulaşılabilir hale getirdik. Aramızdaki Fark Engel Olmasın Projesi ile okullarımızın fiziki koşullarını onların kullanımına uygun hale getirdik. 21 okulumuzda özel alt eğitim sınıfları açtık. Ayrıca Engelli Mesleki Eğitim ve Otistik Çocuklar Merkezinin açılmasına destek olduk” diye konuştu.

“Sadece hizmet belediyeciliği değil gönül belediyeciliği yapıyoruz”

AK, "Türkiye Belediyeler Birliği önderliğinde Dezavantajlı Bireylerin İstihdamı İçin Eğitim ve Koordinasyon Projesi'ni (İSKEP) hayata geçirdik. Projeden şu ana kadar bin 500 vatandaşımız faydalandı. İletişimde engelleri kaldırmak için işitme ve konuşma engelli vatandaşlarımıza İşitme ve Konuşma Engelli Hattı'nı açtık. Engelsiz Şefler projemizle engellilerimizin yurt dışı tecrübesi kazanmalarına, engelsiz parkımızla yaşıtlarıyla sosyalleşmelerine, doğum günü kutlamaları ile kendilerini özel hissetmelerine destek olduk. Çünkü biz sadece hizmet belediyeciliği değil gönül belediyeciliği yapıyoruz” ifadelerini kullandı.