Engelsiz park yüzlerce engelli öğrencinin yüzünü güldürdü

Çocuklar kendilerine özel hazırlanan parkta gönüllerince eğlenirken ailelerde çocuklarının sevincine ortak oldu.

Altındağ Belediyesi tarafından Doğan Çağlar Bedensel Engelliler ilkokulu ve Ortaokulu bahçesine kurulan engelsiz oyun parkı düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılış öncesi engelli öğrenciler tarafından hazırlanan özel halk oyunları ve dans gösterileri büyük beğeni topladı. Çocuklarını izleyen aileler ise duygu dolu anlar yaşadı. Programa katılan Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, oyun parkında öğrencilerin sevincini paylaştı. Engelli öğrencilerle bol bol sohbet eden Balcı, çok sevilen salıncağı okul bahçesinde birkaç yere daha yerleştireceklerini belirtti.

Aileler talep etti 10 günde hayata geçirildi

Engelsiz oyun parkının 10 günlük çalışmanın ardından tamamlandığını ifade eden Başkan Balcı,”10 gün önce ailelerle buluşmuştuk. Onlar çocuklarının oynayacağı engelsiz bir park olmadığını söylediler. Bu taleplerini değerlendirdik. Dolayısıyla çok kısa süre içinde yapılacak bir parkın olmaması bir eksiklikti. Burayı açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Burada yakın civarda engelli okulları var. O okullardaki öğrencilerde buradan yararlanabilecek. Onların gözünde o ışıltıyı görmek bizleri çok mutlu ediyor. Burası bir başlangıç bütün engelli kardeşlerimizin öğrencilerimizin yanında olacağız. En çok tekerlekli sandalye ile binilen salıncağa rağbet fazla birkaç tane daha yapacağız , öyle gözüküyor” dedi.

“Çocuklarımızı diğer parklarda böyle rahat oynatamıyoruz”

Okul bahçesine kurulan parkın kendisini çok mutlu ettiğini söyleyen anne Sabriye Uluyol,”Batuhan'ın annesiyim, onların genel ihtiyaçları için burada bekliyoruz. Bugün parkımız açıldı, çok mutluyuz. Çocuklarımızı diğer parklarda böyle rahat oynatamıyoruz. Burada olması mükemmel oldu. Biz çocuklarımızı diğer anneler gibi elinden tutup herşeye bindiremiyoruz. Günümüzün çoğu burada geçiyor. Burayı değerlendireceğiz teneffüs aralarında eğlendireceğiz çocuklarımızı” diye konuştu.

"Heyecanlandım, daha önce böyle bir parka gitmemiştim”

11 yaşındaki Batuhan Uluyol,”Salıncağı çok sevdim, ilk olarak bindiğim salıncağı çok sevdim . Sonra kaydırağı sevdim. Heyecanlandım, daha önce böyle bir parka gitmemiştim” dedi.

Başka bir anne ise ,”Çocuğumu parka götüremiyordum çok iyi oldu bizim için parkı çok seviyor kendisi. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz” dedi.

Parkı çok sevdiğini belirten öğrenci Sudenaz Baytok, “Parkı çok beğendim, çok mutluyum. En çok kaydırağı sevdim. Salıncağı da gördüm o da güzel. Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. İyi ki yapmış bu parkı” diye konuştu.

Zamanlarının büyük çoğunluğunu okulda geçirdiklerini söyleyen Anne Fedakar Bozkurt ,” Çocuklar açısından çok iyi oldu. Engelli çocuklarımız normal bir parkta eğlenemiyor. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Engelli olduğu için her yere gidiyoruz. Yakında olduğu için daha iyi oldu. Okula çok daha istekli gelecekler. Bizim açımızdan da iyi oldu. Memnun olduk” ifadelerini kullandı.