Engelsiz Sanat Ödülleri Ankara'da

“Birlikte Mümkün” anlayışıyla ve geleceği birlikte şekillendirme hedefiyle yürütülen Engelsiz Sanat Ödülleri projesi, #herhangibirgündebirliktegüzel hashtagi ile 7. yaşını kutlamaya hazırlanıyor.

Sanat çalışmaları ile azımsanmayacak sayıda olan dezavantajlı bireylerin yaşam kalitesini arttırabilmek için farklı hayatlara, farklı pencerelerden bakıp, aynı havayı soluyarak yeni bir bakış açısı geliştirmeyi amaçladıklarını belirten Engelsiz Sanat Birliği Platformu Başkanı Erdem Öksüz, ayrımcılığa uğramadan hep birlikte yaşamanın yolunu bulmanın çabası içinde olduklarını söyledi.

15 Mart 2022 tarihinde 19.00'da Ankara CernModern Sahnede dağıtılacak olan 7. Engelsiz Sanat Ödülleri sosyal medya platformlarından canlı yayınlanacak.