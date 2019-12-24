Engelsiz yaşam merkezinde çalışmalar başladı

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in ikinci dönem projeleri arasında önemli bir yere sahip, Engelsiz Yaşam Merkezi'nde çalışmalara başlandı.

Engellilere yönelik çalışmaları ile istihdam ve sosyalleşme konusunda destek veren Çankaya Belediyesi, tam donanımlı merkez ile dezavantajlı bireylerin yaşamına dokunacak.

Engellilere yönelik çalışmaları ile istihdam ve sosyalleşme konusunda destek veren Çankaya Belediyesi, Başkan Alper Taşdelen'in ikinci dönem projeleri arasında yer alan Engelsiz Yaşam Merkezi çalışmalarına başladı. Engelsiz Yaşam Merkezi, engeli olan tüm vatandaşların yararlanabileceği tam donanımlı sosyal bir alan olarak hizmet verecek. Engelli Sosyal Merkezi'nde Psiko-Sosyal Danışma Birimi, Hukuksal Destek Birimi, Spor ve Aktif Yaşam Atölyesi, Yaşam Becerileri Geliştirme Atölyesi, Sanat Atölyesi, Akıl Oyunları Atölyesi, Sinema ve Tiyatro Salonu, Sesli Kütüphane ve el sanatları atölyesi yer alacak.

Engelli bireyler gün içinde planlanan ergoterapi ve ritim, müzik, tiyatro, dans atölye çalışmaları ile tüm günü kapsayacak çalışmaların içinde yer alabilecekler. Engelli bireyin tam zamanlı ev dışı etkinlikler içinde yer alması ile kendilerine bakmakla yükümlü aile üyelerine destek olmak amaçlanıyor.

Merkezde, mozaik ve seramik, keçe-takı, mum-sabun, ahşap, resim, müzik atölyelerinin yanı sıra engelli anneleri için kurs odaları ve engelli minikler için kreş de yer alacak. Zihinsel engelli ve görme engelli bireyler için ev yaşamında gerekli el becerilerini geliştirme amaçlı Bağımsız Yaşam Ünitesinin bulunacağı Engelsiz Yaşam Merkezinde bireysel görüşme odaları ile grup çalışma odaları da olacak. Duyu bütünleme terapisinin yapılacağı Merkez'de ayrıca spor ve dans atölyeleri ile Sesli Kütüphane de yer alacak.