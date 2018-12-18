Engin İpekoğlu: "İkinci yarı öne geçtikten sonra kontra atakları değerlendiremedik"

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında Bodrum Belediyesi Bodrumspor deplasmanda karşılaştığı MKE Ankaragücü'ne 3-2'lik skorla mağlup olarak, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'na kaldı. Karşılaşmanın ardından Bodrum Beldiyesi Bodrumspor Teknik Direktörü Engin İpekoğlu basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Tur atladıkları için mutlu olduklarını vurgulayan İpekoğlu, Sivasspor'dan sonra bir başka Süper Lig takımı MKE Ankaragücü'nü elemenin, camia adına sevindirici olduğunu ifade etti.

Deneyimli çalıştırıcı, ikinci yarı öne geçtikten sonra kontra ataklardan faydalanamadıklarını dile getirerek, "Özellikle oyunun ikinci yarısında 2-1 öne geçtikten sonra kontra atakları değerlendiremedik. Son 15-20 dakika oyun doldur boşalta dönünce Ankaragücü'nün uzun boylu forvetleri karşısında zaman zaman sıkıntı yaşadık. Karambollerden golleri yedik. Ankaragücü gibi köklü bir camianın bu sıkıntılı süreçten bir an önce çıkması tüm arzumuz. Bu sıkıntılı süreçten çıkar ve bundan sonraki lig maçlarında da başarılı bir şekilde devam eder" açıklamasını yaptı.