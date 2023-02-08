İhlas Haber Ajansı

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Enkaz altında can veren uzman çavuş ve 12 yaşındaki oğlu Kızılcahamam'da toprağa veridi

Gaziantep’te enkaz altında can veren uzman çavuş ve 12 yaşındaki oğlu memleketi Kızılcahamam’da toprağa veridiGaziantep Islahiye’de görev yapan ve depremde enkaz altında kalan Uzman Çavuş Mustafa Gökmen ve 12 yaşındaki oğlu İbrahim Gökmen hayatını kaybetti.

Gaziantep'te enkaz altında can veren uzman çavuş ve 12 yaşındaki oğlu memleketi Kızılcahamam'da toprağa veridi


Gaziantep Islahiye'de görev yapan ve depremde enkaz altında kalan Uzman Çavuş Mustafa Gökmen ve 12 yaşındaki oğlu İbrahim Gökmen hayatını kaybetti. Saat 15.00 sularında memleketi Ankara Kızılcahamam'a getirilen baba ve oğlunun naaşları, Kızılcahamam Merkez Camiinde ikindi namazına müteakiben cenaze namazı kılınarak Kızılcahamam İlçe Mezarlığında toprağa verildi.

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