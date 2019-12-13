ENQA, YÖKAK'a ziyarette bulundu

Avrupa Yüksek öğretimde Kalite Güvencesi Birliği (ENQA) tarafından Yüksek öğretim Kalite Kurulu'na (YÖKAK) saha ziyareti gerçekleştirildi.

ENQA temsilcileri, YÖKAK'a kurulun tam üyeliği için 9-12 Aralık tarihleri arasında değerlendirme ziyaretinde bulundu.

Kalite güvencesi kuruluşlarını temsil eden bir şemsiye organizasyon olan, yüksek öğretimde kalite güvencesi alanında Avrupa işbirliğini teşvik eden ve bu alanda iyi uygulamaları geliştirmek, paylaşmak ve Avrupa kalite güvencesi boyutunu geliştirmek için kurulan ENQA, 9-12 Aralık tarihleri arasında YÖKAK'a değerlendirme ziyaretinde bulundu.

4 üyeden oluşan ENQA değerlendirme takımının YÖKAK'a yaptığı 4 günlük saha ziyareti sırasında, Kurul başkanı, üyeleri, danışmanları, çalışanları, bakanlık temsilcileri, üniversite rektörleri ve rektör yardımcıları, Kurumsal Dış Değerlendirme Programı takım başkanları, akreditasyon ajanslarının başkanları, öğrenciler ve dış paydaşlardan oluşan 64 kişi ile 15 ayrı görüşme gerçekleştirildi. Ayrıca Kurul'un yapmış olduğu tüm faaliyetler, çalışmalar, bilişim sistemleri ve raporlar detaylı bir şekilde değerlendirildi. Görüşme ve değerlendirmeler sonucunda yapılan çıkış bildiriminin ardından ENQA ekibi Kurul'dan ayrıldı.

YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muzaffer ELMAS konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “YÖKAK'ın başta Avrupa olmak üzere tüm dünya ile uyumlu bir sistem kurma hedefi vardır. Bu doğrultuda ilk adımı ENQA tam üyelik süreci ile başlattık. Bu sürecin başarılı sonuçlanacağını temenni ediyoruz. YÖKAK'ın ENQA'ya tam üyeliği, Türk Yüksek öğretim Sistemi'nin kalite güvencesi alanında Avrupa ile tam entegrasyonunu sağlayacaktır. ENQA, üyeleri arasında kalite güvencesi alanında bilgi ve deneyimlerin paylaşılmasına ve yaygınlaştırılmasına aracı olan büyük ve önemli bir iletişim platformudur. ENQA'nın bu fonksiyonu, YÖKAK'ın Avrupa'daki yüksek öğretim sisteminde yer alan diğer üyeler ile iletişimini, işbirliğini ve deneyim aktarımını güçlendirecektir. Bundan sonraki hedefimiz Asya Pasifik Kalite Ağı (APQN) ve Yüksek öğretimde Uluslararası Kalite Güvencesi Ajansları Ağı'na (INQAAHE) tam üyeliktir" ifadelerine yer verdi.

Yüksek öğretimde kalite güvencesi konusunda Bologna Süreci'nin danışman üyesi olan ENQA'ya birçok ülkeden kalite ajansının üyeliği bulunmaktadır. ENQA, üye ülkelerdeki kalite güvencesi çalışmalarının eş güdümünden sorumludur.