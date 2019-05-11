Ensar Kardeşler konseri Ramazan-ı Şerifi gönüllerde yaşattı

Ramazan'ın bereketiyle birlikte geldiğini ifade eden Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Ramazan sofralarımız birlik ve beraberliğimizi kuvvetlendirerek hem maddi anlamda hem de manevi anlamda kentimize bereket getirdi. Ramazan-ı Şerif etkinliklerimize vatandaşlarımızın yoğun ilgi gösterdiğini görmekten mutluluk duyuyorum” diye konuştu.

Etkinlik alanında kurulan stantlarda esnaflara hayırlı ve bereketli kazançlar dileyen Başkan Turgut Altınok, aynı zamanda etkinliğe katılan vatandaşlarla uzun süre sohbet etti. Kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşları geri çevirmeyen Altınok, “Ramazan-ı Şerifin tüm Türk-İslam âlemine ve bütün insanlığa hayırlar getirmesini yüce Rabbim'den niyaz ediyorum. Kalaba Kent Meydanımıza kurduğumuz etkinlik alanımızı dolduran her bir vatandaşıma teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Altınok, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Hemşehri derneklerimizle ortaklaşa düzenlediğimiz, Ramazan ayı boyunca devam edecek olan etkinliklerimize ilk günden itibaren yoğun ilgi gösteren vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Ramazan-ı Şerif etkinliklerimize vatandaşlarımızın yoğun ilgi gösterdiğini görmekten, meleklerimiz ve çiçeklerimiz olan çocuklarımızın bu etkinliklerimizde eğlendiğini görmekten mutluluk duyuyorum. Ramazan sofralarımız birlik ve beraberliğimizi kuvvetlendirerek hem maddi anlamda hem de manevi anlamda kentimize bereket getirdi. Rabbim bu mübarek ayda bütün vatandaşlarımızın dualarını ve ibadetlerini kabul etsin. Devletimiz, milletimiz, bayrağımız var olsun. Devletimizin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ve kahraman silah arkadaşlarını rahmetle ve minnetle yâd ediyorum. Vatanımız, devletimiz ve bayrağımız uğruna seve seve şehadet şerbetini içen kahraman şehitlerimizi ve gazilerimizi de rahmetle minnetle anıyorum.”

Çocuklar ve aileleri doyasıya eğlendi

Her akşam iftardan sonra Kalaba Kent Meydanına düzenlenen Keçiören Ramazan etkinlikleri vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Alanda kurulan onlarca stanttan alışverişini yapan vatandaşlar daha sonra eğlence programlarının sergilendiği sahnede, çocukların ve yetişkin vatandaşların da dâhil edildiği çeşitli orta oyunlarıyla keyifli bir akşam yaşadı. Ensar Kardeşler müzik grubu ise muhteşem Tasavvuf Müziği konseriyle alanı tıklım tıklım dolduran Keçiörenlilerden tam not aldı.