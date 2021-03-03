Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, “Bizim Kıbrıs sorunumuz 1974'te sona ermiştir” dedi.

Yeniden Refah Partisi'nin aylık Olağan İl Başkanları Toplantısı, parti genel merkezinde gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Genel Başkan Fatih Erbakan, Gelecek Partisi Hatay İl Başkan Yardımcısı Murat Arıcı'nın Yeniden Refah Partisi'ne geçtiğini duyurdu. 28 Şubat post modern darbesinin yıl dönümü olduğunu hatırlatan Erbakan, “28 Şubat Erbakan hocamızın ifade ettiği gibi 28 Şubat darbesi Türkiye'de başörtüsünden, gericilikten, şeriat gelecek korkusundan, Başbakanlık konutundaki iftar yemeğinden dolayı yapılmadı. 28 Şubat darbesi Erbakan hocamızın ve 54. Hükümet'in ekonomi ve dış politika alanında atmış olduğu adımlar dış güçlerin oyunlarını bozan adımlar olduğu için yapıldı. Dış güçler tarafından tertip edildi, senaryosu yazıldı ve gerçekleştirildi. Zaten bizim de her fırsatta söylediğimiz gibi 28 Şubat başörtüsünden, ilticadan dolayı olsaydı en güçlü 28 Şubat'ı Suudi Arabistan'da yaparlardı. Türkiye'de uygulanmasının sebebi, Türkiye'de uygulanmaya başlanan planların ve ekonomik reformların dış güçlerin planına uymaması” ifadelerini kullandı.

28 Şubat sonrası süreci değerlendiren Erbakan, birçok darbe mağdurunun haklarının ve itibarlarını iade edilmesi gerektiğini belirterek, Necmettin Erbakan'ın hakkında da iadeyi itibar çalışmalarının başlatılması gerektiğini söyledi.

“Bizim Kıbrıs sorunumuz 1974'te sona ermiştir”

Kıbrıs konusunda hükümeti İngiltere'nin oyunlarına gelmemesi konusunda uyaran Erbakan, “İngiltere Dışişleri Bakanı'nın Kıbrıs'a yaptığı ziyaretlerde sözüm ona yeni bir çözüm planı sunmaktadır. Medyada bu çözüm planının bazı detayları ortaya çıktı. İki devletli konfederasyon deniyor. Burada biz İngiltere'nin asıl planını bilen insanlar olarak, tamamen bir kelime oyunu olduğunu söyleyebiliriz. İki devletli konfederasyon ama bakanlar kurulu ortak, parlamentosu ortak ama dış temsil tek elden yapılıyor. Dolayısı ile adı iki devlet ama fiilen tek devlet. Peki, söz sahibi olan kim; tabii ki Rumlar. İngiltere'nin planına göre konfederasyon parlamentosu 36 üyeden oluşuyor, 24'ü Rum. Konfederasyonun bakanlar kurulu 9 bakandan oluşuyor, 6'sı Rum, 3'ü Türk. Bu anlaşma kapsamında 10 yıl sonra garantör ülkelerin asker bulundurma, 1960'ları, 1970'leri hatırlayın neler yaşamıştı oradaki halk hatırlıyoruz. Bu asla kabul edilebilecek bir şey değil. Kıbrıs sorunu deyip duruyorlar. 1974'ten beri iki ülkenin vatandaşları barış içinde yaşıyorlar. Bizim Kıbrıs diye bir sorunumuz yoktur. Bizim Kıbrıs sorunumuz 1974 Barış Harekâtı ile sona ermiştir. Bizim Kıbrıs ile ilgili tek sorunumuz Türki ve Müslüman ülkelerin Kuzey Kıbrıs'ı tanımaması. Başta kardeşimiz Azerbaycan devleti olmak üzere Türki Cumhuriyetlerin, Müslüman ülkelerin Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni resmi olarak tanıması için çalışmaların bir an önce başlatılması gerekir" dedi.

Toplantının ardından Erbakan, partiye katılan Murat Arıcı'nın rozetini taktı.