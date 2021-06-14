Erbakan Vakfı, Çırağan Sarayı'nda D-8 zirvesine ev sahipliği yapacak

Hükümet Başbakanı Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın öncülüğünde 15 Haziran 1997'de kurulan, Gelişen 8 Ülke Ekonomik İşbirliği Örgütü (D-8)'nün, 24. kuruluş yıldönümünde İstanbul Çırağan Sarayı'nda düzenlenen uluslararası programa ev sahipliği yapacak.

Prof. Dr. Necmettin Erbakan Vakfı, D-8 Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın 24. kuruluş yıldönümü münasebetiyle, ‘D-8 ile yeni dünya' teması ile D-8'in kuruluşuna imzaların atıldığı İstanbul Çırağan Sarayı'nda uluslararası bir programa imza atacak. Pandemi koşulları sebebiyle sınırlı sayıda davetlinin yer alacağı zirveye, 26 Haziran 2016 tarihinde D-8 Genel Sekreterliği ile Erbakan Vakfı arasında yapılan ‘Mutabakat Anlaşması' çerçevesinde, D-8 Genel Sekreteri Birinci Direktörü Nasir Aminu ve Erbakan Vakfı'nın Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Fatih Erbakan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu adına Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, D-8 Dönem Başkanı Bangladeş'i temsilen Büyükelçi Mosud Mannan ve D-8 üye ülkelerinin dışişleri bakanları, büyükelçileri ve başkonsolosları, Türkiye'den çeşitli siyasi parti liderleri ve sivil toplum örgütleri başkanlarının katılacağı bildirildi.

"D-8 yeni bir dünyanın kuruluşuna rehberlik edecektir"

Erbakan Vakfı Genel Sekreteri Doğan Bekin programa ilişkin yaptığı açıklamada, "Dünya'da küresel çapta G-7, BRICS gibi küresel yönetişimin geleceğinde söz sahibi olabilecek örgütlenmelerle birlikte önemi her geçen gün artarak devam etmekte olan D-8 Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın, kuruluş gayesine ve ortaya konulan ilkelerine uygun olarak ikinci aşamada Müslüman ülkelerin D-60 olarak güçlerini birleştirebilecekleri önemli bir küresel güç merkezi olacağına olan inancımız tamdır. Özellikle son yıllarda yaşanan siyasi kırılmalar, iç savaşlar ve küresel tehditler D-8'in kuruluş ilkelerini gün geçtikçe daha da önemli kılmaktadır. Bütün gayemiz, ülkemizin ve tüm İslam âleminin huzur, barış ve kardeşlik içerisinde D-8 şemsiyesi altında geleceğe güvenle bakabilecekleri yeni bir dünyanın kuruluşuna ön ayak olabilmektir" ifadelerini kullandı.

Uluslararası Prof. Dr. Necmettin Erbakan Barış Ödülü ilk kez verilecek

Bekin, uluslararası düzenlenen zirvede ilklerin de yaşanacağını belirterek, “Vakfımız tarafından düzenlen programa Sayın Cumhurbaşkanı'nın vekâleten temsil edilmesi beklenmektedir. Savaş değil, barış; Çatışma değil, diyalog; Çifte standart değil, adalet; Üstünlük değil, eşitlik; Sömürü değil, işbirliği; Baskı ve tahakküm değil, insan hakları, hürriyet ve demokrasi” ilkeleri doğrultusunda bu toplantıda 54. Hükümetin Başbakanı Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hocamız adına düzenlenen ilk ‘Uluslararası Prof. Dr. Necmettin Erbakan Barış Ödülü'nün D-8 Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın kurucuları arasında yer alan ve 1981-2003 yılları arasında Malezya Başbakanı olarak görev yaparken Malezya'yı büyük bir kalkınma hızıyla ‘Asya kaplanları' arasına yerleştiren Dr. Mahathir Muhammed'e verilmesi kararlaştırıldı" şeklinde konuştu.